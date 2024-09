Inter e Milan: operazione contro i clan degli ultrà, arrestati 19 membri chiave

Scoperta una rete di collusioni tra le tifoserie di Inter e Milan, con accuse di estorsioni, pestaggi e traffici illeciti. L’operazione congiunta della Polizia e della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di 19 persone, inclusi i leader delle due curve, in un contesto di crescente preoccupazione per la violenza e il crimine organizzato legato al mondo del calcio. Tra gli arrestati vi sono nomi noti, come Marco Ferdico, leader degli ultrà interisti, e Luca Lucci, capo degli ultrà milanisti, entrambi con precedenti penali.

Le indagini hanno rivelato l’esistenza di un presunto “patto di non belligeranza” tra le tifoserie, che, sebbene presentato come un modo per garantire una gestione pacifica delle partite, nascondeva in realtà legami finalizzati a ottenere profitti illeciti. Le forze dell'ordine hanno condotto perquisizioni e misure cautelari nei confronti di individui accusati di associazione a delinquere con aggravante mafiosa, estorsione e altri reati gravi.

Un altro nome di spicco nell'inchiesta è Manfredi Palmeri, consigliere regionale lombardo, accusato di corruzione per i suoi legami con un imprenditore che cercava di ottenere appalti per il parcheggio dello stadio di San Siro. Secondo le intercettazioni, c’erano anche segnalazioni di richieste di pizzo e di estorsioni nei confronti degli ambulanti che operano nei pressi dello stadio.

La maxi inchiesta ha messo in luce anche il coinvolgimento della 'ndrangheta nei traffici illeciti connessi alle tifoserie, ampliando l'orizzonte del crimine organizzato legato al calcio. Delle 19 misure cautelari, 16 sono state eseguite in carcere e 3 ai domiciliari.

In aggiunta, la Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha emesso numerosi Daspo (divieti di accesso) per i membri delle tifoserie coinvolte, evidenziando la volontà delle autorità di combattere il crimine organizzato nel contesto sportivo. Questa operazione segna un passo significativo nella lotta contro la violenza legata al calcio, con l’obiettivo di proteggere i veri appassionati e garantire la sicurezza negli stadi.