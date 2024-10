Interruzioni d’acqua in 23 comuni: ecco DOVE, CHI e QUANDO

A partire da stasera, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa di notte per lavori urgenti sotto il Gran Sasso in diversi comuni.

A partire da stasera, martedì 15 ottobre, 23 comuni, tra cui Teramo e Roseto degli Abruzzi, subiranno interruzioni nell'erogazione dell'acqua durante le ore notturne. Questi disagi, che si protrarranno fino al 21 ottobre, sono stati imposti a causa di lavori urgenti svolti sotto il Gran Sasso. Questa iniziativa, che prevede la sospensione dell'acqua dalle 22 alle 6 del mattino, si rende necessaria per permettere l'accumulo di volumi significativi di acqua e garantire una gestione adeguata nel caso si verifichino contaminazioni durante le operazioni di manutenzione.

I comuni colpiti dal provvedimento includono, oltre ai già citati Teramo e Roseto, anche Isola del Gran Sasso, Tossicia, Colledara, Montorio al Vomano, Torricella Sicura, Campli, Civitella del Tronto, Canzano, Castellalto, Bellante, Sant'Omero, Notaresco, Morro d'Oro, Sant'Egidio alla Vibrata, Ancarano, Corropoli, Torano, Nereto, Controguerra, Colonnella e Mosciano Sant'Angelo.

Il programma delle chiusure è stato definito come segue:

Martedì 15 ottobre : dalle 18 fino alle 6 del mattino seguente.

: dalle 18 fino alle 6 del mattino seguente. Giovedì 17 ottobre : dalle 22 alle 6 del mattino successivo.

: dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Sabato 19 ottobre : dalle 22 alle 6 del mattino successivo.

: dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Lunedì 21 ottobre: dalle 22 alle 6 del mattino seguente.

In questa fase, è fondamentale per i residenti nei comuni interessati prepararsi adeguatamente. È consigliabile fare scorte di acqua potabile prima dell’inizio delle interruzioni e limitare l'uso dell'acqua per attività non essenziali durante le ore indicate. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che i lavori si svolgano in modo efficiente, riducendo al minimo i disagi per i cittadini.

Si raccomanda ai residenti di rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali riguardanti l'andamento dei lavori e eventuali modifiche ai programmi di erogazione idrica.