Intervento urgente sull’acquedotto del Verde: 17 Comuni restano senz'acqua per due giorni

Interruzione della fornitura idrica prevista martedì e mercoledì nella provincia di Chieti.

Un'importante riparazione all'adduttrice dell'acquedotto del Verde causerà, a partire dalle ore 9 di martedì 29 ottobre fino al mattino di mercoledì 30, disservizi in 17 comuni della provincia di Chieti. L’intervento si svolgerà sulla tratta che collega Casoli, Scerni e Vasto, in particolare nel comune di Archi, nella località di Sant'Amico.

La Sasi, l'ente gestore idrico di Lanciano, ha reso noto che la normale fornitura di acqua sarà sospesa in diversi comuni, tra cui Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo (esclusi gli utenti della zona marina), Scerni, Torino di Sangro, Vasto (anch’esso escluso per la zona marina) e Villalfonsina.

Per garantire l'approvvigionamento idrico necessario a servizi essenziali, come quelli degli ospedali e dei vigili del fuoco, è stato individuato un punto di prelievo a San Salvo, in via Vasco de Gama. La Sasi ha rassicurato i cittadini che il servizio idrico verrà ripristinato il prima possibile, minimizzando i disagi per gli utenti.

Questo intervento si inserisce in un contesto di miglioramento della rete idrica, mirato a garantire una fornitura più sicura e affidabile in futuro. È opportuno che i residenti si preparino all'interruzione, provvedendo a stoccare acqua per le necessità quotidiane. Per ulteriori aggiornamenti, la Sasi invita la popolazione a seguire i canali ufficiali dell’ente.