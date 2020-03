Irruzione artica sulla Penisola, Freddo,vento e neve da inizio prossima settimana

E' ormai imminente l'irruzione di aria fredda di provenienza russa che dalle primissime ore della prossima settimana raggiungerà l'Italia a partire dal Nordest, per poi dilagare sul resto d'Italia.

Comporterà una sensibile diminuzione delle temperature nel corso della settimana coinvolgerà tutte le regioni e sarà accompagnata anche da fenomeni di instabilità, che si tradurranno in nevicate fino a quote molto basse per il periodo, tanto che non sono esclusi fiocchi a tratti anche in pianura.

Maggiormente coinvolte dai fenomeni saranno le regioni adriatiche, ma vediamo i dettagli:

METEO NEVE LUNEDÌ.

Si intensifica notevolmente l'afflusso di aria fredda che si riversa sull'Italia dall'Adriatico anche se i fenomeni risulteranno ancora scarsi e limitati prevalentemente alla Sicilia ionica e la bassa Calabria, tra l'altro non ancora raggiunte dal nucleo di aria fredda.

Qui alcune nevicate sono attese sull'Aspromonte dai 1500m, a quote superiori sui rilievi dell'isola.

Qualche fiocco di neve potrà interessare anche basse Marche ed Abruzzo a quote collinari, oltre i 400/500m, in intensificazione a fine giornata.

METEO NEVE MARTEDÌ.

Instabilità in intensificazione sulle regioni adriatiche con nevicate a quote collinari dalla Romagna all'alta Puglia, a tratti fin verso i 100/200m e con fenomeni che si concentreranno soprattutto sull'Abruzzo, a tratti mista anche sulle coste, qualche fiocco in sconfinamento ad Umbria e Lazio interno, in giornata anche sulle Alpi occidentali.

Si attenuano i fenomeni in Calabria, qualche rovescio invece sulla Sicilia ionica con neve dai 1500m in calo la sera.

METEO NEVE MERCOLEDÌ.

Ancora qualche fiocco su Alpi occidentale e Appennino centro-settentrionale a quote basse o pianeggianti, al primo mattino non esclusa mista a pioggia sulle coste di Marche e Abruzzo, si intensifica il maltempo all'estremo Sud e sull'Appennino centro-meridionale con neve a quote collinari, ma in deciso rialzo sui rilievi di Calabria e Sicilia.