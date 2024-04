Isweb Avezzano Rugby trionfa e sale in Serie A1: La città in festa!

L'Isweb Avezzano Rugby ha conquistato la promozione in Serie A1 con una giornata di anticipo, scatenando una festa indimenticabile in città. Lo stadio "A.Trombetta" ha ospitato oltre mille spettatori entusiasti, testimoniando il sostegno appassionato della comunità abruzzese.

In una partita carica di emozioni, i ragazzi guidati dal coach Troiani hanno dominato il campo, conquistando la settima vittoria consecutiva e consolidando il terzo posto nel torneo, a undici punti di distanza dal Livorno, inseguitore più vicino.

Le due mete giallonere nel primo tempo, siglate da Pais e Rettagliata e trasformate con precisione da Natalia, hanno dato il via alla celebrazione. Il pubblico, vero dodicesimo uomo in campo, ha incitato i giocatori dall'inizio alla fine, trasformando lo stadio in un tripudio di entusiasmo.

Nonostante gli assalti del Livorno nel secondo tempo, i padroni di casa hanno resistito con determinazione, sigillando la vittoria con una terza meta di Rettagliata. Il fischio finale ha scatenato l'euforia, mentre il sogno diventava realtà: l'Isweb Avezzano Rugby entra a pieno titolo tra le migliori diciotto squadre italiane.

Il presidente Seritti ha espresso la sua gioia per il traguardo raggiunto, riconoscendo il ruolo fondamentale della città e del territorio nel supportare la squadra. Anche l'head coach Troiani ha dedicato il successo alla comunità e alla determinazione dei giocatori, sottolineando la fiducia nel progetto sin dall'inizio.

Una vittoria storica che rimarrà scolpita nella memoria dei tifosi e che conferma il valore dello sport come motore di crescita e unione per la città di Avezzano.







Giornata importante per il rugby delle abruzzesi. L’Isweb Avezzano conquista la vittoria sul Livorno in un “Trombetta” gremito e si conquista con due giornate di anticipo il diritto a partecipare alla nuova serie A1, in virtù del terzo posto nel girone 3. Un bel risultato per la compagine giallonera presieduta da Alessandro Seritti. Nello stesso girone il Paganica cede allo “Iovenitti” ai Cavalieri Prato Sesto (10-33 il risultato finale).



Finale thriller all’Aquila, dove i neroverdi di casa cedono nei minuti finali alla Rugby Roma che va in meta e si impone 13-14 in un Fattori affollato da circa 3mila spettatori. Pubblico deluso e festa promozione rimandata. I romani in classifica accorciano le distanze a -9 da L’Aquila, con la promozione dei neroverdi che potrebbe arrivare già domenica prossima a Messina.



Oggi anche la Serie A femminile in campo per la nona giornata, che ha visto i Lupi di Frascati imporsi sulle ragazze del Teramo, e la U18 interregionale dove la Rugby Experience ha vinto sul campo del Villa Pamphili mentre il Pescara ha perso in casa con le Fiamme Oro.



Dopo le attività U14 protagoniste sabato a Chieti e Avezzano, stamane bella partecipazione al Fattori per l’attività regionale del minirugby, in un torneo intitolato alla memoria della gloria neroverde Sergio Del Grande.



I risultati delle abruzzesi, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.



Serie A, girone 3 | XXI giornata



Polisportiva Paganica – Cavalieri Prato Sesto 10-33



Isweb Avezzano – Livorno Rugby 22-17



Serie A femminile, girone 3 | IX giornata



Lupi Frascati – Teramo Rugby 86-5



Serie B, girone 4 | XXI giornata



Rugby L’Aquila – Rugby Roma 13-14



U18 interregionale | liv. 2 | VIII giornata



Villa Pamphili – Rugby Experience 15-43



U18 interregionale | liv. 3 | IX giornata



Pescara Rugby – Fiamme Oro 2 36-46



U14 regionale | III fase, I giornata | Sabato 20 aprile, ore 15:30



Chieti: Polisportiva Abruzzo, Pescara Rugby, Polisportiva Paganica



Avezzano: Isweb Avezzano, Polisportiva L’Aquila



U12, U10, U8 regionale | II fase, XI giornata | Domenica 28 aprile, ore 10 | stadio “Tommaso Fattori”, L’Aquila



Polisportiva Abruzzo, I Fiori del Mare, Rugby Sulmona, Polisportiva L’Aquila, Pescara Rugby, Amatori Teramo