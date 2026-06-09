Italia divisa in due: temporali forti al Nord, sole e caldo altrove

Un nuovo impulso instabile raggiunge il Nord tra mercoledì e giovedì: possibili rovesci intensi, grandinate locali e calo termico temporaneo.

Nuova fase di instabilità sull’Italia, con il Nord destinato a fare i conti con altri temporali, localmente anche intensi, tra mercoledì e giovedì. Il flusso perturbato di origine atlantica si è abbassato di latitudine e sta favorendo l’ingresso di aria più fresca e instabile sull’Europa centro-occidentale, coinvolgendo anche le regioni settentrionali italiane.

La saccatura collegata al vortice presente sul Regno Unito tenderà nelle prossime ore ad approfondirsi verso sud-est, transitando in modo più deciso sul Nord Italia. Questo movimento potrà favorire la formazione di un fronte temporalesco più organizzato, con fenomeni diffusi soprattutto su Alpi, Prealpi, alte pianure e, localmente, anche sui settori di pianura.

La fase più delicata è attesa tra la notte e la giornata di mercoledì, quando rovesci e temporali potranno risultare più frequenti e, in alcuni casi, accompagnati da grandine, raffiche di vento e precipitazioni intense in poco tempo. Il Centro e il Sud resteranno invece in prevalenza sotto condizioni più stabili, con sole, caldo moderato e solo qualche annuvolamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica.

Mercoledì il tempo sarà instabile fin dal mattino su Alpi e Prealpi centro-orientali, con rovesci sparsi e temporali. Nel corso del pomeriggio e della sera l’instabilità tenderà a intensificarsi e a scendere verso le aree di pianura. Altrove prevarranno schiarite più ampie. Al Centro e al Sud la giornata sarà in gran parte soleggiata, con modesta variabilità sull’Appennino. Le temperature resteranno stabili o in lieve aumento, con venti moderati da sud-ovest e mari settentrionali mossi.

Giovedì l’instabilità residua interesserà soprattutto Nordest ed Emilia-Romagna, ma con tendenza a un graduale miglioramento nel corso della giornata. Sul Centro potranno verificarsi brevi piovaschi o temporali lungo il versante adriatico, mentre le regioni tirreniche avranno condizioni più soleggiate. Al Sud il tempo resterà stabile, salvo un peggioramento serale tra Molise e Puglia garganica. Le temperature saranno in lieve calo, con venti da nord-ovest e mari mossi.

Da venerdì è atteso un miglioramento più deciso. Il tempo tornerà stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con residua variabilità diurna su Alpi e Appennino. Le temperature potranno diminuire leggermente al Sud, mentre i venti settentrionali manterranno mossi diversi bacini.

La parentesi temporalesca sarà quindi concentrata soprattutto al Nord e solo in parte sul medio Adriatico. Il resto dell’Italia vivrà condizioni più asciutte, in attesa di un nuovo possibile rialzo termico nel fine settimana.