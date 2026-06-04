Italia divisa tra caldo e temporali: l’anticiclone vacilla ancora

La prossima settimana partirà con sole e temperature in aumento, ma da martedì il Nord potrebbe tornare alle prese con temporali localmente intensi.

La nuova settimana dovrebbe aprirsi con condizioni in prevalenza stabili su gran parte dell’Italia, ma la tenuta dell’anticiclone appare ancora fragile. Dopo il rinforzo dell’alta pressione atteso nel fine settimana, il tempo resterà inizialmente soleggiato su molte regioni, con temperature in ulteriore aumento e valori dal sapore estivo soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole.

Lunedì il quadro sarà generalmente tranquillo, salvo una certa variabilità nelle ore più calde lungo l’arco alpino, dove non si esclude qualche rovescio di calore, più probabile sui settori occidentali. Il resto del Paese dovrebbe invece beneficiare di ampie schiarite e di un clima più caldo rispetto ai giorni precedenti.

La situazione potrebbe cambiare da martedì, quando correnti più umide di origine atlantica tenderanno a indebolire la pressione sul Nord. Il peggioramento dovrebbe interessare soprattutto le Alpi, con piogge e temporali in possibile estensione verso le pianure del Triveneto. Alcuni fenomeni potrebbero risultare localmente intensi, in particolare nelle aree più esposte ai contrasti tra l’aria calda preesistente e l’ingresso di correnti più fresche.

Sul resto della Penisola il tempo resterà più stabile, pur con annuvolamenti pomeridiani lungo l’Appennino. Al Nord, invece, le temperature potrebbero subire una temporanea flessione proprio in corrispondenza della fase più instabile. L’incertezza potrebbe proseguire anche mercoledì, con fenomeni ancora possibili sul Nord-Est e coinvolgimento più limitato del Centro-Sud.

Nella seconda parte della settimana lo scenario più probabile indica una nuova rimonta dell’alta pressione, con condizioni più asciutte anche sulle regioni settentrionali e un nuovo aumento termico. La tendenza resta però da confermare: la distanza temporale impone cautela e gli aggiornamenti dei prossimi giorni saranno decisivi per definire intensità e distribuzione dei temporali.