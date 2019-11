Italia flagellata dal maltempo, allagamenti, fiumi in piena e nuovo imminente peggioramento

TEVERE E ARNO SORVEGLIATI SPECIALI - La situazione è al momento sotto controllo nelle zone nevralgiche interessate dai recenti episodi di forte maltempo che hanno caratterizzato il weekend.

Le regioni centrali tirreniche sono state colpite da piogge molto abbondanti che hanno causato un sensibile ingrossamento dei corso d'acqua, primi fra tutti Tevere e Arno che hanno rischiato di esondare.

La portata dei principali corsi d'acqua rimane comunque sotto controllo ma rimangono sorvegliati speciali a causa della nuova intensificazione del maltempo prevista.

NUOVE PIOGGE SU SARDEGNA E TIRRENO - Sono già riprese infatti le piogge su Sardegna, Lazio, Toscana e parte del Nordovest, legate alla perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale con fenomeni anche temporaleschi sul versante occidentale dell'isola.

I fenomeni che interessano le regioni centro-settentrionali tirreniche assumono carattere nevoso sulle zone appenniniche oltre i 1200m sul settore tosco-emiliano.

TREGUA MALTEMPO AL NORD - Piogge che risultano invece più deboli ed isolate al Nord con qualche fenomeno circoscritto per il momento Piemonte, comunque di debole intensità.

Sono quindi temporaneamente cessate le nevicate sulle Alpi orientali, fino a domenica coinvolte da copiose precipitazioni che hanno creato numerosi disagi.

Le piogge degli ultimi giorni sono risultate comunque eccezionali sul Friuli VG, con accumuli pluviometrici che hanno raggiunto i 550mm sulle Prealpi Carniche.

PROSSIME ORE.

Al Nord il peggioramento si concretizzerà tra il pomeriggio e la sera con piogge che in giornata si intensificheranno a partire dalla Liguria divenendo anche intense entro sera ed estendendosi a Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Lombardia ed entro fine giornata al tutto il Triveneto.

Limite neve sulle Alpi intorno a 1000m, inferiore sulle Alpi piemontesi.

Al Centro nubi e piogge in Sardegna, in intensificazione in serata con temporali.

Sulle zone peninsulari piogge in intensificazione dal pomeriggio sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali soprattutto in Toscana e limite neve sui 1400m in Toscana, in rialzo in serata.

Qualche pioggia in arrivo fin su Umbria e interne marchigiane, asciutto sulle coste adriatiche.

Al Sud ampie schiarite per buona parte della giornata, ma con nubi in aumento in serata sulle regioni tirreniche e qualche pioggia in arrivo su Campania e Sicilia.