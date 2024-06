Italia sotto choc meteorologico: caldo estremo, grandinate al Nord e abbassamento delle temperature

L'Italia si prepara a fronteggiare un'impennata meteorologica senza precedenti, con temperature che sfioreranno i 40 gradi e fenomeni atmosferici estremi previsti su gran parte della Penisola. Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute e dall'ente meteorologico 3bmeteo, un vortice depressionario proveniente dalle isole britanniche è in discesa verso il Nord Italia, dove si isolerà tra il Nordovest e l'alto Tirreno, agendo parallelamente all'espansione di un anticiclone atlantico.

Questo fenomeno non solo intensificherà l'instabilità al Nord e in parte del Centro, ma porterà anche a un calo generale delle temperature, interrompendo temporaneamente l'ondata di caldo che ha colpito il paese. Le previsioni per il prossimo fine settimana sono agghiaccianti: sabato, mentre al Nord inizierà soleggiato con il rischio di rovesci e temporali dal pomeriggio, al Centro il tempo rimarrà stabile e ben soleggiato con qualche nube innocua sull'alta Toscana. Al Sud, invece, il sole prevarrà salvo pochi addensamenti serali sulle coste tirreniche.

Domenica, il Nord sarà teatro di piogge, temporali e grandinate, soprattutto nelle aree alpine e padane, mentre al Centro le nubi aumenteranno portando piogge e temporali, soprattutto sulle zone interne. Al Sud, il tempo resterà stabile con prevalenza di sole, salvo qualche pioggia nelle zone settentrionali della Sardegna.

Le temperature, significativamente in calo al Centro-Nord, segneranno un'importante inversione rispetto alle settimane precedenti. L'Italia è quindi chiamata a fare i conti con un'estate imprevedibile e dalle mille sfumature, tra afa torrida e fenomeni meteorologici violenti, mentre si prepara a osservare da vicino l'impatto di queste perturbazioni atmosferiche sul territorio nazionale.