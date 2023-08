Italiani in Partenza? Vola la Benzina

Nell'ultima settimana si è registrato un incremento dei prezzi medi dei carburanti, secondo quanto evidenziato dalle recenti rilevazioni pubblicate sul sito del Mase, il Monitoraggio dei Servizi Energetici. Dal 31 luglio al 6 agosto, il prezzo settimanale medio della benzina self service ha segnato un aumento raggiungendo i 1,929 euro al litro, equivalente a un incremento di 3,1 centesimi rispetto alla settimana precedente.

Analogamente, il prezzo del gasolio al self service è salito a 1,796 euro al litro, mostrando un incremento di 5 centesimi. Tali variazioni dei costi dei carburanti riflettono il trend rialzista che ha caratterizzato il mercato in questa settimana.

Secondo le rilevazioni settimanali condotte dal Ministero, il prezzo attuale della benzina rappresenta il livello massimo raggiunto in un anno, risalendo all'ultimo periodo di luglio del 2022. L'andamento in crescita dei prezzi dei carburanti pone in luce le dinamiche influenzate da variabili economiche e geopolitiche che contribuiscono alle fluttuazioni dei costi dei carburanti sul mercato.