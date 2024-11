Job&Orienta 2024: l’Abruzzo torna protagonista con uno stand esclusivo

Dopo un’assenza di 10 anni, la Regione Abruzzo rinnova il suo impegno nell’orientamento scolastico e lavorativo partecipando con uno spazio dedicato.

La Regione Abruzzo si riprende il palcoscenico a Job&Orienta, la più grande fiera italiana dedicata all’orientamento scolastico e professionale, che si terrà a Verona dal 27 al 30 novembre. Dopo un decennio di assenza, l’Abruzzo torna con uno stand di 40 metri quadri, affiancato dal sistema degli ITS e dalle università regionali, per presentare la propria offerta formativa e costruire un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Santangelo, durante una conferenza stampa tenutasi nella sala “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone all’Aquila. “Essere presenti è fondamentale – ha dichiarato Santangelo – perché Job&Orienta è il luogo in cui formazione, orientamento e lavoro si incontrano per definire le strategie e le buone pratiche da applicare nei diversi contesti regionali. Quest’anno avremo con noi oltre 200 studenti abruzzesi delle scuole superiori, che visiteranno la fiera e scopriranno le opportunità formative proposte dalla Regione”.

Focus su ITS e università

Lo stand abruzzese non sarà solo una vetrina istituzionale, ma anche un punto di riferimento per gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) e le università regionali. Mara Laglia, presidente della fondazione ITS Abruzzo Green Academy, ha ringraziato la Regione per il supporto offerto, sottolineando l’importanza di una collaborazione attiva tra enti formativi e aziende. Durante la fiera, verrà approfondito il dialogo con Guido Torrielli, presidente della Rete ITS Italia, per consolidare le sinergie tra gli istituti superiori tecnologici e il mondo del lavoro.

Dialogo tra scuola e imprese

Un altro tema centrale della partecipazione abruzzese sarà il coinvolgimento delle imprese locali, come spiegato da Paolo Costanzi, direttore del dipartimento Enti Locali, Sociale e Cultura della Giunta regionale. “Le aziende sono fondamentali per modellare l’offerta formativa sulle reali esigenze del mercato del lavoro – ha affermato Costanzi – e Job&Orienta rappresenta il contesto ideale per favorire questo tipo di interazione”.

Obiettivo futuro: formazione e lavoro

L’Abruzzo, con questa rinnovata partecipazione, dimostra di voler investire nel legame tra formazione e occupazione, non solo promuovendo il dialogo tra istituzioni, scuole e aziende, ma anche offrendo strumenti concreti ai giovani per orientarsi nel loro percorso di studi e di carriera.

Una presenza significativa, dunque, che non si limita alla partecipazione simbolica, ma punta a essere un attore attivo nel panorama nazionale dell’orientamento professionale. La Regione è pronta a cogliere le sfide future, fornendo ai suoi giovani strumenti e opportunità per costruire il proprio futuro.