Johnson Control Chiude lo Stabilimento di Corropoli: 60 Dipendenti Rischiano il Licenziamento

Un'annuncio scioccante dei sindacati: Johnson Control ha deciso di chiudere le attività produttive dello stabilimento di Corropoli, con conseguenti licenziamenti per 60 dipendenti. Questa decisione ha colto tutti di sorpresa, soprattutto perché l'incontro era stato programmato per discutere della proroga del contratto di solidarietà che era già in atto dal 2021.

I sindacati delle segreterie provinciali Fim Cisl e Fiom Cgil di Teramo, insieme alla Rsu Jci Corropoli, hanno espresso la loro totale disapprovazione per questa scelta aziendale. Hanno sottolineato che la freddezza e l'irrigidimento nella decisione sono inaccettabili e mancano di rispetto nei confronti dei dipendenti che si sono impegnati negli ultimi anni per mantenere il sito competitivo nel settore della sicurezza.

La produzione attuale verrà trasferita negli stabilimenti in Messico, Germania e Repubblica Ceca, ignorando completamente il know-how e l'esperienza accumulati dagli operatori locali nei settori di prodotti antincendio e antifurto. Questa decisione è vista dai sindacati come un errore grave poiché la multinazionale non ha valorizzato adeguatamente la professionalità dei lavoratori né ha investito nella produzione locale, nonostante le ampie opportunità nei mercati locali e internazionali.

I sindacati hanno evidenziato la mancanza di una strategia industriale chiara e hanno sottolineato che questa decisione è dannosa per i lavoratori, che si sentono sempre più delusi e traditi dalla multinazionale. Pertanto, hanno annunciato un'assemblea pubblica per domani, 12 ottobre 2023, di fronte allo stabilimento dalle 10:00 alle 12:00, invitando istituzioni e media a partecipare per dare voce alla loro opposizione e alla richiesta di un cambiamento di rotta da parte di Johnson Control, per evitare le conseguenze economiche e sociali devastanti che colpirebbero 60 famiglie.