Johnson Controls Conferma la Chiusura e i Licenziamenti: Nessuna Prospettiva di Trattativa

La multinazionale americana Johnson Controls sembra inamovibile riguardo alla dismissione del sito industriale di Corropoli, con 60 dipendenti. L'azienda ha annunciato ufficialmente la chiusura della produzione entro la fine dell'anno, avviando il processo di licenziamento collettivo. Questa situazione è emersa durante l'incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali sulla questione, convocato dall'assessore regionale Pietro Quaresimale. All'incontro hanno partecipato rappresentanti sindacali, Natascia Innamorati della Fiom Cgil con Valter Trifiletti, Oscar Silvestri e Piero Mattioli della Rsu, e Marco Boccanera della Fim Cisl. Erano presenti anche il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale, Umberto De Annuntiis, il presidente dell'Unione dei comuni della Vibrata Vagnoni, il sindaco di Corropoli Dantino Vallese e il vicesindaco di Alba Adriatica Pulcini.

Secondo quanto affermato dalle forze sindacali, non sono stati forniti dati o numeri specifici durante l'incontro, ma è stata comunicata la decisione unilaterale e inaccettabile di procedere ai licenziamenti. La rappresentanza della multinazionale ha discusso di una crisi di mercato e di un piano generale di riduzione dei costi e del personale, lasciando intendere che non ci siano spazi per soluzioni locali. L'assessore Quaresimale, insieme a De Annuntiis, ha assunto l'impegno di portare la vertenza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sabato 21 ottobre, è previsto un corteo tra i comuni di Colonnella e Alba Adriatica. "La nostra posizione è chiara", ha sottolineato Quaresimale, "siamo al fianco dei lavoratori in un momento critico per il loro futuro lavorativo e vogliamo coinvolgere il governo in una vertenza che ha implicazioni internazionali".