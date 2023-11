Jovanotti: Possibile Bis del "Jova Beach Party" a Vasto

Il tour estivo di Jovanotti potrebbe far tappa nuovamente a Vasto con una terza edizione del "Jova Beach Party". L'annuncio è stato fatto da Maurizio Salvadori, presidente della Trident e produttore del tour, durante la Milano Music Week. L'amministrazione comunale di Vasto si è mostrata entusiasta all'idea di ospitare nuovamente l'evento che nel 2022 ha richiamato 40mila persone a Vasto Marina.

La vicesindaca Licia Fioravante ha dichiarato: "Se Jovanotti e la produzione decideranno di ripartire con la terza edizione, noi daremo la nostra disponibilità. È stata una festa bellissima che ha coinvolto tutti regalandoci grandi emozioni che in tanti sperano di poter rivivere. Quello dell’amministrazione comunale di Vasto è senza dubbio un sì per una eventuale candidatura."

Tuttavia, la realizzazione della terza edizione non è scontata. Dopo l'incidente in bicicletta a luglio, Jovanotti è ancora in fase di riabilitazione. La vicesindaca ha dichiarato che sentirà la produzione nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell'evento.

Vasto ha ospitato il tour di Jovanotti il 19 e 20 agosto 2022, diventando una delle dodici località italiane interessate al "Jova Beach Party". L'area dell'evento venne individuata tra il pontile e il Lido Acapulco, attirando un grande pubblico e trasformando il centro di Vasto Marina in un vibrante villaggio musicale. La possibile ripetizione dell'evento è attesa con entusiasmo dalla comunità locale.