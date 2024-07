Kamala Harris alla Ricerca del Vice: Sei Nomi in Lizza

Dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca e il suo appoggio a Kamala Harris, l’attenzione si è spostata sulla scelta del nuovo vicepresidente. La rosa dei papabili include sei figure di spicco: dalla governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, al segretario ai Trasporti, Pete Buttigieg.

Roy Cooper

Il governatore della North Carolina è un moderato che ha dimostrato abilità nel navigare il complesso sistema politico del suo stato. Cooper ha ottenuto numerose vittorie bipartisan, inclusa l'espansione del Medicaid, l'assistenza sanitaria per gli indigenti, lavorando efficacemente con i repubblicani.

Josh Shapiro

Governatore della Pennsylvania, Shapiro ha vinto le elezioni del 2022 ed è considerato un potenziale primo presidente ebreo d'America. Con i suoi 51 anni, rappresenta una scelta giovane che potrebbe mettere in risalto l'età avanzata di Donald Trump. Nonostante la mancanza di ruoli di alto profilo nel governo, la sua candidatura potrebbe comunque suscitare interesse.

Gretchen Whitmer

Al suo secondo mandato come governatrice del Michigan, Whitmer è una figura popolare nel Midwest e ha sempre mostrato ambizioni politiche. Durante la pandemia, è diventata nota come una delle principali oppositrici di Trump per le sue rigide misure anti-Covid. Queste azioni l'hanno resa bersaglio di un tentato rapimento da parte di un gruppo armato di estrema destra.

Mark Kelly

Senatore dell'Arizona ed ex astronauta, Kelly è il marito dell'ex deputata Gabby Gifford, promotrice dei controlli sulle armi dopo essere sopravvissuta a una sparatoria nel 2011. Moderato, Kelly ha talvolta votato contro Biden, soprattutto su questioni di immigrazione.

Andy Beshear

Governatore del Kentucky, Beshear ha vinto due mandati in uno degli stati più repubblicani d'America, focalizzando la sua campagna sulla difesa dei diritti all'aborto. Tuttavia, il Kentucky è considerato uno stato di scarsa rilevanza strategica per i democratici a livello nazionale.

Pete Buttigieg

Attuale segretario ai Trasporti, Buttigieg è noto per le sue capacità comunicative e per le sue ambizioni politiche, evidenziate dalla sua candidatura alla presidenza nel 2020. Volto dell'amministrazione Biden, Buttigieg potrebbe rappresentare una scelta moderna e dinamica per affiancare Harris.

La scelta del vicepresidente sarà cruciale per Harris, poiché dovrà rafforzare la sua posizione e attrarre una vasta gamma di elettori, in vista delle elezioni presidenziali del 2024.