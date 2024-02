L'Abruzzo Incanta Milano alla Bit 2024: Cultura ed Enogastronomia in Primo Piano

La presenza dell'Abruzzo alla Bit 2024, la più importante manifestazione fieristica di promozione turistica in corso alla Fiera di Milano fino a martedì 6 febbraio, è un trionfo di cultura ed enogastronomia. Grazie alla collaborazione tra Regione e Camere di commercio, la regione ha allestito uno spazio espositivo di 300 metri quadrati, ospitando tour operator, imprese di promozione turistica e consorzi turistici locali.

Il programma dell'evento si articola su due direttrici fondamentali: cultura ed enogastronomia, con l'obiettivo di consolidare la presenza di due prodotti di successo nell'offerta turistica regionale. La tre giorni milanese è ricca di appuntamenti per presentare le varie offerte turistiche provenienti dalla regione, ma la novità assoluta è rappresentata dal "Cooking show", un evento che vede protagonisti chef dei ristoranti stellati delle quattro province abruzzesi.

Gli chef si alternano presentando al pubblico della Bit le loro proposte gastronomiche, con particolare attenzione alla valorizzazione delle ricchezze naturali del territorio di provenienza. Oggi e domani, il palco è dominato da Marcello Spadone del ristorante "La bandiera" di Civitella Casanova, Davide Pezzuto del ristorante "D.One" di Montepagano, Niko Romito del ristorante Reale a Castel di Sangro e Arcangelo Tinari del ristorante Villa Maiella a Guardiagrele.

La presenza dell'Abruzzo alla Bit non è solo enogastronomia ma anche cultura, con un focus sulla candidatura della città dell'Aquila come Capitale italiana della cultura 2026. Questo appuntamento rappresenta un'occasione cruciale per valutare le possibilità di vittoria e pianificare strategie per promuovere il turismo culturale, un segmento di rilievo nell'offerta turistica abruzzese.

L'animazione dello stand Abruzzo ha visto la visita del ministro Daniela Santanchè e la partecipazione del maestro Enrico Melozzi con un evento dedicato a "La Notte dei Serpenti".