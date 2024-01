L'Addio a Carolina D'Addario: Emozionante Cerimonia Funebre nella Chiesa di San Bernardino

La sarta di 84 anni, tragicamente uccisa, ricordata con affetto dalla comunità

Questa mattina, alle 10.30, la chiesa di San Bernardino a Gissi è stata teatro dell'ultimo saluto a Carolina D'Addario, la sarta di 84 anni tragicamente uccisa il 23 dicembre con una coltellata inflitta dal vicino di casa, Flavio Giovanni Meo, 59 anni.

La cerimonia funebre ha riunito molte persone, desiderose di rendere omaggio a Carolina D'Addario. I presenti hanno condiviso momenti di commozione e riflessione, cercando di trovare conforto nella condivisione del dolore.

La salma, trasferita dall'obitorio dell'ospedale di Chieti a quello dell'ospedale di comunità di Gissi, è stata allestita nella camera ardente, dove i figli della vittima hanno voluto una cerimonia semplice, rispettando il desiderio della madre.

Il sindaco Agostino Chieffo ha partecipato alla cerimonia funebre in rappresentanza dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, esprimendo il cordoglio e la solidarietà della comunità.

Flavio Giovanni Meo, il vicino di casa accusato dell'omicidio, è attualmente detenuto nel carcere di Torre Sinello a Vasto, in isolamento. Potrebbe essere trasferito nella casa circondariale di Castrogno a Teramo, come indicato dalle autorità penitenziarie.

La prossima settimana sarà cruciale per gli inquirenti, che, alla luce delle indagini, dei rilievi e delle testimonianze, dovrebbero formulare il capo d'accusa definitivo contro Meo. Un filmato mostra l'uomo uscire di casa con il coltello in mano e pulirlo sulla sua maglietta, fornendo elementi chiari per le indagini in corso.