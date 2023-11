L'Aquila Calcio: Esonerato Mister Epifani, Arriva Roberto Cappellacci

A poche ore dal raggiungimento di una vittoria in trasferta a Fano, l'Aquila Calcio ha preso una decisione clamorosa, esonerando il suo allenatore, Massimo Epifani. Nonostante i 14 punti conquistati nelle prime 9 giornate, il club ha ritenuto opportuno interrompere il rapporto con il tecnico pescarese. Epifani, che l'anno scorso aveva vinto il campionato di Eccellenza, riportando i colori rossoblu nella serie D del calcio nazionale, ha lasciato la sua posizione.

La notizia dell'esonero è giunta dopo la vittoria per 1-2 ottenuta a Fano, ma era accompagnata da un clima teso, tanto che la società ha imposto il silenzio stampa a tutti i suoi tesserati. Il nuovo allenatore che prenderà le redini della squadra a breve sarà annunciato dalla dirigenza nelle prossime ore e farà il suo debutto domenica prossima al Gran Sasso d'Italia nella 10a giornata di campionato, quando l'Aquila affronterà il Sora.

Il presunto successore di Epifani dovrebbe essere Roberto Cappellacci, già noto per la sua esperienza con il Valle del Giovenco e il Teramo. La nota ufficiale del club recita: "L'Aquila 1927 comunica di aver sollevato in data odierna dall'incarico di responsabile tecnico il mister Massimo Epifani. A lui va il ringraziamento per i successi ottenuti e l'augurio per le migliori fortune professionali."