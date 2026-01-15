L’Aquila Capitale Cultura 2026, Tutte le strade chiuse e i divieti

In vista dell’inaugurazione del 17 gennaio, il Comune dell’Aquila definisce divieti, chiusure stradali, navette gratuite, parcheggi dedicati, stop ai cantieri e misure speciali di safety.

L’AQUILA. La città entra ufficialmente nella fase inaugurale di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. In occasione dell’evento di apertura, in programma sabato 17 gennaio, l’Amministrazione comunale ha adottato una serie articolata di ordinanze finalizzate a garantire sicurezza pubblica, gestione dei flussi e regolare svolgimento degli eventi. I provvedimenti riguardano viabilità, parcheggi, servizi di trasporto, spettacoli, cantieri e attività commerciali.

Di seguito il quadro completo, riordinato per punti.

1. Aree interessate dagli eventi

Gli appuntamenti principali si svolgeranno:

nell’area del Parco del Castello e di Piazza Battaglione Alpini – Fontana Luminosa , dove è previsto lo spettacolo di droni ;

in Piazza Duomo , con iniziative culturali;

nel centro storico, con artisti di strada e musica itinerante nelle ore serali.

2. Parcheggi riservati alle persone con disabilità

Il parcheggio comunale di via Pio Iorio (Porta Castello) sarà interamente riservato alle persone con disabilità per tutta la giornata del 17 gennaio.

3. Modifiche alla viabilità – fasi preliminari

Dalle ore 20.00 del 15 gennaio alle ore 5.00 del 16 gennaio

Dalle ore 20.00 del 16 gennaio alle ore 5.00 del 17 gennaio Divieto di transito e sosta con rimozione in via Tagliacozzo Divieto di transito e sosta con rimozione in via Pio Iorio , nel tratto tra l’ingresso del parcheggio comunale e piazzale Ulrichs , compreso lo stesso piazzale



4. Modifiche alla viabilità – sabato 17 gennaio (ore 5.00–23.00)

Divieto di transito e di sosta con rimozione in via Pio Iorio (tratto parcheggio–piazzale Ulrichs)

5. Chiusure e divieti principali – sabato 17 gennaio (ore 14.00–23.00)

Chiusura totale al traffico e divieto di sosta in via Tagliacozzo

Chiusura totale e divieto di sosta in via Pio Iorio

Divieto di transito e sosta (eccetto autorizzati) in via Castello e via Malta

Divieto di transito e sosta in Piazza Battaglione Alpini , con spostamento fermata bus su viale Gran Sasso , lato destro, direzione Fontana Luminosa

Senso unico in via Pescara , da via Zara a via Strinella , direzione via Strinella

In via Zara, obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da San Bernardino

6. Accessi consentiti (ore 14.00–23.00)

L’accesso:

all’area San Bernardino – Santa Maria di Farfa

al parcheggio disabili di via Pio Iorio

sarà consentito esclusivamente seguendo il percorso:

via Fortebraccio – via San Bernardino – via Panfilo Tedeschi – via Zara

7. Ulteriori limitazioni (ore 16.00–22.00)

Divieto di transito e sosta in corso Principe Umberto I e via Bafile (lato destro)

Via delle Aquile : transito consentito solo a residenti e autorizzati , con divieto di sosta su due stalli

Via Bafile (via Camponeschi–via Roma): senso unico verso via Duca degli Abruzzi

Via Roma (via Bafile–via Duca degli Abruzzi): senso unico verso via Duca degli Abruzzi

8. Chiusure temporanee durante gli spettacoli con droni

Durante gli spettacoli delle 17.30 e delle 21.15 (circa 15 minuti ciascuno):

Stop temporaneo al traffico su viale Gran Sasso

Chiusura temporanea di via Nizza all’intersezione con via Duca degli Abruzzi

9. Parcheggi disponibili (gratuiti)

Megaparcheggio Terminal bus “Lorenzo Natali” : 640 posti auto

Autoparco comunale di via Rocco Carabba : 400 posti auto

Via Filomusi Guelfi – Villa Gioia : 200 posti auto

A pagamento o a disco orario: Porta Leoni (88 posti) e Largo Pischedda (circa 40)

Totale complessivo: 1368 posti auto

10. Servizio navetta gratuito

Navetta blu : Autoparco – Villa Gioia – Villa Comunale – Terminal Collemaggio (14.30–22.30)

Navetta rossa: Terminal – Fontana Luminosa (7.30–22.30)

Frequenza: ogni 20 minuti

11. Spettacolo di droni “Sotto un unico cielo”

Per garantire la sicurezza, il sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che prevede:

Evacuazione e interdizione totale dell’area di sorvolo: notti 15–16 gennaio e 16–17 gennaio (prove tecniche) 17 gennaio , ore 16.00–23.00

Sospensione di tutte le attività nell’area interdetta

Chiusura anticipata del Museo Nazionale d’Abruzzo, ospitato nel Forte Spagnolo

12. Sospensione dei cantieri

Stop a tutti i cantieri pubblici e privati entro le mura cittadine

Chiusura entro le ore 17.00 di venerdì 16 gennaio

Divieto di transito di mezzi d’opera per l’intera giornata del 17 gennaio

Obbligo per le imprese di garantire messa in sicurezza, decoro urbano e illuminazione di sicurezza

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori alla massima collaborazione, ricordando che le misure sono adottate per assicurare lo svolgimento degli eventi inaugurali di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 in condizioni di piena sicurezza.