L'Aquila Est-Ovest: Proroga dell'Esenzione al Pedaggio Fino al 2024

La Giunta Comunale ha deliberato stamani la proroga per l'intero anno 2024 dell'esenzione dal pagamento del tratto autostradale L'Aquila Est - L'Aquila Ovest. Tale decisione prevede che il Comune dell'Aquila si faccia carico dei pedaggi dovuti dagli automobilisti che usufruiranno di questa strada nei due sensi di marcia, offrendola come alternativa alla viabilità ordinaria di attraversamento della città.

L'iniziativa, proposta dall'assessore alla Mobilità Urbana Paola Giuliani, è stata accolta favorevolmente dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il quale ha dichiarato: "Abbiamo lavorato instancabilmente per ottenere questo risultato". A partire dal 1° maggio 2023, l'amministrazione ha avviato un test sull'utilizzo della tratta autostradale tra i caselli di L'Aquila Est e L'Aquila Ovest, offrendola come una sorta di tangenziale urbana, stipulando un'apposita convenzione con Anas Spa per l'esenzione dal pedaggio per tutte le categorie di veicoli.

"In seguito al riscontro estremamente positivo di questa iniziativa - hanno aggiunto il sindaco e l'assessore - abbiamo avviato trattative con la società Strada dei Parchi, che ha ripreso la gestione del tratto dall'1 gennaio scorso, per definire una nuova convenzione che prosegua nel solco della positiva sperimentazione". Si tratta di un provvedimento di grande importanza che risponde alle esigenze di mobilità sostenibile della comunità, offrendo un'alternativa strategica alla viabilità ordinaria nell'area urbana.