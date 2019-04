L'Aquila Grandi Speranze? No! L'Aquila, Grandi Bugie

Ieri sera programma di punta della rete ammiraglia Rai è stata la fiction "L'Aquila, Grandi speranze" del regista Marco Risi con nel cast Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e con la partecipazione di Valentina Lodovini.

Una fiction attesa in città in quanto primo esperimento di raccontare una storia sullo sfondo della tragedia aquilana, piazzato da mamma Rai a soli 10 giorni dal decimo anniversario del terremoto per massimizzare gli ascolti.

Tanta attesa ha, purtroppo, deluso la maggior parte dei terremotati che si sono ritrovati in TV una storia che, ad essere buoni, poteva essere ambientata in qualsiasi città al mondo e averlo fatto qui sembra proprio la "scusa" di cavalcare l'onda dell'emozione.

Tra i primi a rilasciare un commento è stata l'On Stefania Pezzopane. Commento che questa redazione condivide in pieno.

Una brutta cosa che non meritavamo. Le nostre speranze non le avete ne’ cercate ne’ comprese. Non c’erano e non ci sono bambini incattiviti organizzati in bande a scorrazzare nel centro storico. I nostri figli allora erano lontani sulla costa o nelle tendopoli a provare a superare la paura ed a ricostruire vita e serenità. Noo non parliamo dialetti sbilenchi, che non siano l’aquilano. Non ci piace il terremoto, e nemmeno chi usa L’Aquila e quella tragedia come un set per raccontare una banale e bruttina vicenda. Ricordatevi sempre tutti, che qui sono morti 309 innocenti. Aiutateci o lasciateci in pace. Così ci fate solo danni. Marco Risi, ma perché?

Gli fa eco l'On. Camillo D'Alessandro

Ho visto la prima puntata di "L'Aquila grandi speranze", non la vedrò più. La cosa più grave è aver raffigurato i ragazzi di L'Aquila schierati in bande, nella zona rossa, addirittura impegnati in razzie, come piccoli sciacalli, nelle case abbandonate, che sono sacre per gli aquilani e gli abruzzesi. Vergognosa rappresentazione di quei giorni. E la Rai produce e manda in onda una menzogna, ma come vi permettete.

Una brutta figura per Risi e gli sceneggiatori che stanno generando moltissimo sarcasmo tra gli aquilani in rete, perchè dopo tanta sofferenza ci meritiamo qualcosa di più.