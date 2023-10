L'Aquila Pronta ad Accogliere il Presidente Mattarella

Oggi è una giornata speciale per L'Aquila, che si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un importante evento che la renderà capitale degli enti locali per due giorni. Alle ore 17 di oggi, il capo dello Stato giungerà in città per la settima volta, la dodicesima in Abruzzo, per presenziare all'assemblea nazionale dell'Unione delle Province italiane, che si terrà al Ridotto del Teatro Comunale.

In occasione di questo evento, sindaci e amministratori locali provenienti da tutto il Paese si sono riuniti all'Aquila con l'obiettivo di discutere il futuro delle Province e dell'attesa riforma. Tra i partecipanti ci saranno anche ministri e sottosegretari, mentre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interverrà all'assemblea tramite collegamento video o telefonico.

Angelo Caruso, presidente della Provincia dell'Aquila e vicepresidente nazionale dell'Upi, ha sottolineato l'importanza della presenza del presidente Mattarella, definendola "un fatto unico ed epocale". Ha evidenziato la vicinanza del capo dello Stato verso l'ente provincia e la sua attenzione verso l'iter dell'attesa riforma. Caruso ha inoltre espresso la sua soddisfazione per il fatto che L'Aquila sia stata scelta come sede per questo importante evento nazionale, sottolineando la candidatura della città come Capitale italiana della cultura per il 2026.

Durante i due giorni di assemblea, si affronterà un dibattito cruciale sul tema della restituzione delle funzioni e delle competenze originarie alle Province, con riferimento al superamento della riforma del 2014 del ministro Graziano Delrio. Tale riforma aveva declassato le Province a enti di secondo livello, ma ora si discute su una possibile revisione di questa decisione, che ha portato all'abolizione di alcune Province.