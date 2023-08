L’Aquila Street Art, Arte e Polemiche Arcobaleno

L'Aquila, la città dal passato vibrante, si prepara a vivere un'esperienza artistica unica con l'avvio di un progetto di street art all'interno del suo centro storico. L'iniziativa prende il via con la creazione di un suggestivo "tappeto" arcobaleno nel cuore della città, precisamente nell'area delimitata da via Tre Marie, via Patini, via Marrelli, piazzetta Machilone e fronte piazza.

Questa porzione del centro storico, un tempo animata e vivace, si appresta a risplendere nuovamente grazie a un'iniziativa che incarna l'innovazione, l'arte, il commercio e la cultura. L'amministrazione comunale ha accolto e sostenuto questo ambizioso progetto, facendo sì che una visione si traducesse concretamente nella realtà.

Il talentuoso artista Daniele Gottastia ha firmato il primo progetto multicolore che si inserisce in questa iniziativa temporanea, strettamente connessa al periodo della Perdonanza. L'iniziativa ha catturato l'attenzione sia dei cittadini che dei turisti, che si sono mostrati curiosi di scoprire questo originale intervento artistico.

La street art rappresenta soltanto l'inizio di un progetto più ampio, destinato a prendere forma gradualmente. Questa ambiziosa iniziativa, caratterizzata da una bellezza straordinaria, fonderà l'avanguardia con la storia, non soltanto nell'ottica di valorizzare L'Aquila, ma anche di rappresentare un punto di riferimento per ulteriori iniziative simili. Il centro storico si appresta a rinnovarsi attraverso l'arte e la creatività, riportando nuova linfa vitale in spazi che testimoniano la ricchezza culturale e storica della città.

Seppure con i migliori auspici la primissima performance ha diviso i numerosi commentatori dell’ internet cittadino e alcuni hanno pensato di dire la loro giudicando l’iniziativa e la scelta di riversare colori sull’asfalto (ricordiamoci provvisorio e “da cantiere”) una trovata poco elegante.

Addirittura alcuni accostano i colori della pavimentazione al nuovo corso “rosso pompeiano” dipinto a Pescara.

Altri però (sopratutto i più giovani) hanno apprezzato la cosa trovandola assolutamente istagrammabile.