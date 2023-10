L'Aquila Violenta: l'Ennesima Rissa Tra Bande "Sveglia" il Sindaco Biondi

Nel capoluogo dell'Aquila, i recenti episodi di violenza tra giovani stanno destando preoccupazione. L'opposizione politica ha lanciato una raccolta di firme, mentre il sindaco si è impegnato ad aumentare la presenza delle forze dell'ordine in città.

Nel contesto di continui episodi di rissa tra giovani, oggi si è tenuto un incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza nell'Aquila. Questa riunione è stata convocata in risposta all'ultima rissa avvenuta nel centro storico, che ha visto coinvolto un giovane tunisino brutalmente aggredito da un gruppo di giovani egiziani, lasciandolo privo di sensi.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha annunciato l'adozione di misure più incisive per contrastare tali episodi di violenza. Nel frattempo, due consiglieri di opposizione hanno promosso una petizione che ha già raccolto oltre mille firme.

L'ultima rissa ha causato il panico tra i residenti, spaventati dalla violenza che si è verificata sotto i portici di San Bernardino, un luogo di ritrovo giovanile che è diventato ormai invivibile. Alcuni esercenti hanno espresso la loro preoccupazione sui social media, denunciando una situazione fuori controllo. In più di un caso, purtroppo, non si è trattato solo di semplici risse, ma sono emerse anche accuse di stupri, tentativi di stupro e spaccio di droga tra i giovani.

Il sindaco Biondi ha riconosciuto che si tratta di episodi che purtroppo si verificano anche in altre città, ma ha assicurato che verranno prese misure più robuste in collaborazione con le forze dell'ordine e la polizia locale.

Intanto, sui social media è stata lanciata una petizione online per chiedere un maggiore incremento delle misure di sicurezza. I cittadini stanno dimostrando un crescente senso di mobilitazione, e le istituzioni sembrano essere sensibili a queste richieste.

La problematica era stata sollevata precedentemente dai consiglieri comunali Enrico Verini e Gianni Padovani, che avevano scritto al prefetto chiedendo un rafforzamento delle pattuglie a piedi in città. Ora, continuano il loro impegno attraverso la raccolta di firme.

È evidente che i cittadini sono stanchi di non poter più passeggiare tranquillamente in alcune zone della città, subendo insulti, minacce e atti di violenza. Molti giovani vivono con la paura e evitano di uscire di casa, mentre la popolazione chiede soluzioni concrete dalle autorità competenti.

Chi scrive non può esimersi dal notare come tutto questo accada proprio di fronte alle finestre del primo cittadino che, se abitasse quelle stanze, potrebbe addirittura sentire le urla delle risse che ogni settimana si ripetono tra le gang rivali.

Magari l'assise comunale e la giunta tutta potrebbe, insieme alla collaborazione delle emergenze cittadine, organizzare proprio in quei luoghi mostre, convegni, dibattiti e, perchè no, anche i consigli comunali o le giunte o le riunioni di commissione.

Questo per riappropriarsi di quegli spazi in modo gentile e magari riuscire a trasmette un messaggio a questi ragazzi figli, letteralmente, del terremoto che non hanno mai vissuto "L'Aquila Bella Me".