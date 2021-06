L'Aquila, con il Conservatorio Casella concerti dal vivo, il 21 giugno Festa della Musica

Cominceranno giovedì 3 giugno 'I giovedì del Casella' e il 21 giugno al via la 'Festa della Musica': torna la musica dal vivo a L'Aquila nell'auditorium del Conservatorio "A. Casella".

"I giovedì del Casella - concerti per la città" sono concerti gratuiti che docenti e allievi dell'istituto di alta formazione musicale aquilana offrono ai cittadini. Ogni giovedì alle 18.00, per tutto giugno, si potranno seguire concerti dalla New Music agli stili musicali del '900, alle percussioni nella musica da Camera con un passaggio a Beethoven, Cherubini e altri.

Il 21 giugno la Festa della Musica, annuale evento che si tiene per celebrare il solstizio d'estate in più di 120 Paesi nel mondo: saranno coinvolti tutti i corsi del Conservatorio con appuntamenti per tutto il giorno dalle 10 alle 22. La giornata sarà aperta dalla cerimonia di premiazione degli studenti vincitori della prima edizione del Premio Conservatorio Casella, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Carispaq.



"Sono molto felice ed emozionato per il ritorno dell'attività concertistica in presenza e con il pubblico nel nostro Conservatorio - spiega il direttore Claudio Di Massimantonio - Finalmente si riparte con un'attività fondamentale per la formazione e la crescita dei nostri studenti e per riallacciare un legame vitale con la comunità e il territorio aquilano".