L'Aquila si prepara a commemorare le vittime del sisma: ecco come partecipare

Il Comune pubblica l’avviso per partecipare agli eventi commemorativi del sedicesimo anniversario del terremoto che ha colpito L'Aquila il 6 aprile 2009.

L'Amministrazione Comunale dell'Aquila ha recentemente pubblicato un avviso pubblico per invitare le istituzioni culturali cittadine a presentare proposte per iniziative commemorative in occasione del sedicesimo anniversario del devastante terremoto che ha colpito la città il 6 aprile 2009. Il documento, disponibile sul sito ufficiale del Comune, fornisce i dettagli e le linee guida per la manifestazione d'interesse rivolta agli enti pubblici, alle associazioni e ad altri comitati che intendono organizzare eventi significativi per ricordare quel tragico evento.

Tra gli eventi di maggiore rilievo che si terranno anche quest’anno figura, come tradizione, la fiaccolata che avrà luogo nella notte tra il 5 e il 6 aprile, momento simbolico di grande partecipazione emotiva per tutta la comunità. Al fianco della fiaccolata, saranno organizzati momenti di riflessione nel Parco della Memoria, un luogo che ogni anno ospita cerimonie e appuntamenti volti a non dimenticare le vittime del terremoto. A questi eventi si affiancheranno anche iniziative culturali mirate a coinvolgere i cittadini, che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza alla letteratura, fino a rassegne cinematografiche e mostre fotografiche.

Il Comune invita tutte le organizzazioni, siano esse localizzate nell’Aquila o altrove, a presentare proposte che rispondano ai criteri dell'iniziativa. Le attività devono svolgersi nel periodo che va dal 1° al 13 aprile e riguardare espressamente la commemorazione del sisma, con l'intento di coinvolgere la popolazione in momenti di riflessione, cultura e ricordo.

Per partecipare, le proposte devono essere inviate entro le ore 14 del 4 marzo tramite email all'indirizzo ufficiale cultura@comune.laquila.it. Ogni istanza dovrà essere corredata della firma del legale rappresentante dell'organizzazione proponente, e solo le attività pertinenti al tema della commemorazione saranno prese in considerazione.

Le istituzioni culturali che decideranno di aderire a questa iniziativa contribuiranno a costruire un programma variegato e coinvolgente, con l’obiettivo di rendere ancora una volta L'Aquila un luogo di memoria viva, dove il ricordo delle vittime e la riflessione sulla ricostruzione possano trovare espressioni artistiche e culturali condivise.