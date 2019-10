L'Attività Fisica Come Prevenzione per la Salute

La maggior parte delle persone decidono di intraprendere l’attività in palestra da ottobre fino a giugno con l’obiettivo di essere in forma per la famosa prova costume. I mesi estivi solitamente ci si lascia andare a ozio, aperitivi ricorrenti e cene che portano a far decadere i risultati ottenuti durante l’anno, per non parlare poi della difficoltà che si avrà poi di riniziare l’attività e combattere la pigrizia.

Questi sono alcuni dei motivi per i quali World Gym Center ti consiglia di allenarti tutti i mesi dell’anno.

Oltre gli elementi sopra citati, la World Gym Center consiglia di fare attività fisica, non semplicemente per avere muscoli tonici e forti, ma soprattutto per una questione di salute. Muoversi per 180 minuti a settimana significa volersi bene e avere la giusta attenzione verso la propria salute. Uno stile di vita sano che dovremmo imparare ad avere tutti per sentirci meglio e più energici.

Quali sono i benefici dell’attività fisica:

- rafforza muscoli e articolazioni, prevenendo lombosciatalgie ed ernie, osteoporosi

- ottimizza il metabolismo

- aumenta la capacità dell’apparato respiratorio, avendo cosi meno sbalzi di pressione

- combatte la depressione

- previene il rischio di obesità, diabete, ipertensione e malattie del sistema cardiocircolatorio



Ma cosa succede al tuo corpo se smetti di allenarti?

Il tuo cervello sarà meno reattivo con abbassamento dei livelli di memoria e concentrazione

La tua resistenza diminuirà e inizierai di nuovo a fare fatica anche facendo semplicemente le scale

Saremo meno forti

Avremo un aumento del peso e del girovita

Ci sentiremo meno energici e di malumore