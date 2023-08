L'Inter trionfa contro il Monza: Lautaro Martinez fa spettacolo a San Siro

Nel vibrante derby lombardo tra l'Inter e il Monza, la squadra nerazzurra ha dominato l'incontro con un chiaro 2-0 a favore. Il capitano Lautaro Martinez si è reso protagonista, firmando entrambe le reti dell'incontro. È stato proprio l'argentino a sbloccare il risultato al settimo minuto, mettendo a segno un pregevole gol su assist di Dumfries, il quale a sua volta aveva ricevuto il passaggio da Barella. Lautaro ha concluso con precisione di destro a giro.

Nella seconda metà dell'incontro, Lautaro ha colpito nuovamente, siglando una doppietta all'esordio, seguendo l'esempio di Osimhen del Napoli nella partita contro il Frosinone. Al minuto 75, appena subentrato in campo, Arnautovic ha consegnato la palla all'argentino con un tiro-cross, e Lautaro non ha lasciato scampo al portiere avversario. Poco dopo il gol, il capitano nerazzurro ha lasciato il campo per fare spazio a Frattesi, il quale ha fatto il suo debutto. Il tris è sfiorato nel finale da Arnautovic, ma il suo tiro è stato deviato da Frattesi.

La partita ha visto l'Inter schierarsi con un 3-5-2, mentre il Monza ha optato per un 3-4-2-1. Il pubblico, composto da 72.509 spettatori, ha potuto assistere a una partita dominata dalla squadra di Inzaghi. In un altro anticipato serale, la Fiorentina ha letteralmente travolto il Genoa allo stadio Marassi, con un netto 4-1. Biraghi (5'), Bonaventura (11'), Gonzalez (40') e Mandragora (56') hanno messo a segno i gol dei viola, mentre Biraschi (58') ha segnato l'unico gol per il Genoa. Nel pomeriggio, il Napoli ha ottenuto una vittoria 3-1 contro il Frosinone, mentre il Verona ha conquistato una vittoria in trasferta 1-0 contro l'Empoli.