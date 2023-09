L'Inverno Si Avvicina e la Bolletta del Gas Aumenta: Stangata da 1.267 Euro per le Famiglie

Nel contesto del mese di agosto, si osserva un'inversione di rotta per quanto riguarda la bolletta del gas, che ha preso una direzione al rialzo. Dopo una serie di cali nei mesi precedenti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha annunciato un aumento del 2,3% per la tariffa destinata alle famiglie tipo in tutela. Queste famiglie, caratterizzate da un consumo medio di gas di 1.400 metri cubi all'anno, si trovano ora a fronteggiare una spesa annuale di 1.267 euro aggiuntivi rispetto al mese di luglio. Tale aumento è attribuito principalmente alla crescita del costo del gas naturale, che ha raggiunto i 33,21 euro per megawattora.

Il prezzo di riferimento per il gas per il cliente medio è ora di 90,47 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse, secondo quanto dichiarato da Arera. Questo si traduce in una stangata stimata di 1.267 euro per le famiglie. Tuttavia, in un'analisi a più ampio spettro, da settembre 2022 ad agosto 2023, l'Autorità ha rilevato una spesa di circa 1.472 euro per la famiglia tipo, al netto delle imposte, con un calo del 12,1% rispetto all'anno precedente.

È importante notare che per i consumi di agosto è stata confermata la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema, come stabilito dal decreto legge n.79 del 28 giugno 2023, valido per il terzo trimestre 2023. Tuttavia, alla luce dell'aumento di agosto, le associazioni dei consumatori lanciano un allarme in vista dell'imminente stagione invernale. Assoutenti lo definisce un "pessimo segnale", mentre l'Unione nazionale consumatori sollecita il governo a prorogare la riduzione dell'Iva. Entrambe le associazioni stimano un incremento di spesa annuale di 28-29 euro per una famiglia tipo in tutela, pari a 1.267 euro per il nucleo familiare. Questo, sommato ai 644 euro annui per l'energia elettrica, si traduce in una "stangata" totale di 1.911 euro per le forniture energetiche nei prossimi dodici mesi.

Secondo Assoutenti, il confronto con lo stesso periodo del 2021 mostra un aumento del 6,9% nella bolletta del gas (82 euro annui in più per nucleo), e addirittura un incremento del 50,2% rispetto ad agosto 2020, equivalente a una spesa annua supplementare di 424 euro per nucleo. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, sottolinea la preoccupazione per le tendenze nei mercati internazionali dell'energia e il rischio di ulteriori aumenti delle tariffe nei prossimi mesi.

In questo contesto, Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione nazionale consumatori, invita il governo non solo a rinnovare immediatamente la riduzione dell'Iva al 5% per il quarto trimestre, ma anche a reintrodurre almeno parzialmente gli sconti sugli oneri di sistema rimossi a partire da aprile. Dal punto di vista internazionale, il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, sottolinea che le prospettive per l'inverno prevedono prezzi internazionali superiori del 40% rispetto agli attuali, portando le tariffe del gas a livelli superiori del 20% rispetto al presente.

Si evidenzia che un anno fa, a causa della situazione in Ucraina, il prezzo del gas in Europa aveva raggiunto il suo record storico di 340 euro per megawattora. Tuttavia, la situazione è gradualmente migliorata dopo che l'Unione europea è riuscita a ridurre la sua dipendenza dalle forniture russe. Attualmente, sul mercato di Amsterdam, il gas è sceso del 5,7% a 33,5 euro per megawattora, registrando un calo complessivo del 56% dall'inizio dell'anno.