L’Italia del Karate FIJLKAM rappresentata dall’aquilano Federico Arnone ai Mondiali Giovanili in Tur

Dal 26 al 30 ottobre 2022 si svolgeranno a Konya in Turchia i Mondiali Giovanili di karate della World Karate Federation. L’aquilano già Campione Europeo a squadre rappresenterà l’Italia nella categoria Junior come individualista e nella categoria Cadet-Junior con la squadra composta da Federico Arnone (Master Rapid Skf – CPGA Karate L’Aquila), Vincenzo Pappalardo (G.S. Fiamme Oro Caserta), Luigi Mattacchioni (G.S. Fiamme Oro Roma, Karate Pontino Sabaudia) e Francesco Sergi (Metropolitan Brindisi).

La duplice convocazione come individualista e come componente della squadra sottolinea l’altissimo profilo e la notevole esperienza dell’atleta ormai abituato ad affrontare competizioni di livello internazionale e dove ripetutamente, grazie anche a lui, il karate italiano ha riportato lodevoli risultati. A livello Europeo nel 2020 a Budapest-Ungheria l’Italia si aggiudica un Bronzo, a Tampere in Danimarca nel 2021 uno spettacolare Oro e a Praga nella Repubblica Ceca nel 2022 un fantastico argento.

I prossimi campionati del mondo rappresentano la massima espressione tecnica del karate intercontinentale ponendosi come la competizione più importante per la classe giovanile. L’atleta allenato dai Maestri Francesco Maffolini e Benedetto Arnone si ritroverà nei prossimi giorni, con la Rappresentativa Nazionale, presso il Centro Olimpico Federale FIJLKAM ad Ostia (Roma) per completare la preparazione. La Nazionale Italiana partirà per Konya - Turchia il 23 Ottobre dove dal 26 al 30 ottobre si svolgeranno i 12th World Junior Cadet and U21 Championships Konya 2022 (ulteriori notizie sui portali https://www.sportdata.org e su https://www.karatekonya2022.com/). Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri ragazzi del karate Italiano!