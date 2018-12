L'Italia sotto un fase di depressione, pioggia e neve su molte regioni

Una profonda depressione si è impadronita del Mediterraneo centrale con un minimo di 1005hPa in spostamento dalla Sardegna verso la Tunisia.

Dal suo centro si diparte una perturbazione che si concentra soprattutto sulle regioni centrali, dove innesca condizioni di maltempo a tratti anche intenso.

Ma con il suo ramo periferico riesce a sconfinare a Campania e alta Puglia, con fenomeni anche temporaleschi, e alla Romagna, dove riesce a generare nevicate anche a quote pianeggianti.

Su gran parte del Settentrione il tempo è stabile e le temperature si mantengono rigide (sulle Alpi si segnalano -13° a Vipiteno, -12° a Gressoney, -11° a Madesimo).

Situazione opposta però sulla Romagna, dove nevica fino in pianura: fiocchi all'alba fino a Cesena e neve asciutta sulle alture appenniniche.

Neve che interessa anche le regioni centrali, mediamente dai 500/800m sulle valli tosco-umbre e marchigiane con fiocchi segnalati fin sul Monte Amiata, tra Grossetano e Senese.

Piogge e rovesci anche intensi si scaricano sul Lazio, con accumuli pluviometrici che solo dalla mezzanotte raggiungono i 30mm nel Frusinate.

Fenomeni intensi segnalati inoltre in Sardegna, in particolare sull'Oristanese, in realtà alle prese con un secondo impulso perturbato, diverso da quello in azione sulle regioni peninsulari.

Fenomeni che si spingono all'Abruzzo, dove però il limite neve risulta più elevato ed i fiocchi imbiancano a partire dai 1400m circa.

Più a sud i fenomeni arrivano ad interessare la Campania, dove risultano anche temporaleschi nelle prime ore del mattino, sconfinando a Molise e alta Puglia ma con minore intensità.

PROSSIME ORE.

Bello al Nord e fenomeni in graduale attenuazione sulla Romagna.

Al Centro schiarite in Toscana e nubi estese altrove con piogge e rovesci diffusi e a tratti intensi su Sardegna e Lazio, dove non è escluso qualche temporale; neve in Appennino dai 1200/1500m, 500/700m sulle zone marchigiane.

Al Sud la perturbazione si limiterà a colpire Campania, Molise ed alta Puglia con piogge e rovesci anche temporaleschi sul lato tirrenico.

Sulle altre regioni invece il clima si manterrà più asciutto con schiarite per gran parte della giornata, ma in serata è atteso un peggioramento su Sicilia, Calabria e Salento con piogge ed anche temporali.