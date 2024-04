L'NBA L'Aquila Sbanca Pescara e Resta in "B" con due giornate d'anticipo

Il Nuovo Basket Aquilano conquista la permanenza al Campionato 2024/2025 con due giornate di anticipo!

Con una partita di grandissima intensità, in una giornata dal forte coinvolgimento emotivo per la collettività del capoluogo, il Nuovo Basket Aquilano espugna il difficile campo del Pescara Basket facendo suo un derby ad altissimo impatto agonistico e ottenendo con due giornate di anticipo la matematica certezza della permanenza anche per il 2024/2025 nel difficile Campionato di Serie B Interregionale.

I ragazzi di coach D’Addio, scesi in campo per la seconda di ritorno del Girone Playout Conference Centro Italia con il lutto sulle canottiere in memoria del terremoto del 6 aprile 2009 e seguiti sugli spalti da una nutrita rappresentanza di appassionati, sono riusciti a strappare due punti pesantissimi in un derby che rappresentava un autentico spartiacque per le due formazioni.

Un match che gli aquilani hanno interpretato subito con determinazione, giocando i primi due quarti su alti ritmi e chiudendo all’intervallo sopra di 8 lunghezze: nel terzo periodo, al rientro dagli spogliatoi, i pescaresi producevano un forcing di grande impatto sui due lati del campo, decisi a non farsi sfuggire una vittoria preziosissima per entrambe le formazioni, recuperando subito il distacco e, anzi, chiudendo sul 58-56 a loro favore la terza frazione.

Ultimi dieci minuti incertissimi con continui capovolgimenti di fronte, fino allo strappo finale decisivo negli ultimi 60 secondi dei ragazzi del capoluogo, che resistevano agli assalti finali dei locali, aumentando fino al 78-72 finale: legittima alla sirena la grande esplosione di gioia dei giocatori, dello staff tecnico e dirigenziale e del pubblico aquilano, in un momento insieme di liberazione per il risultato sportivo raggiunto e di assoluta condivisione per il momento particolare della giornata.

A due gare dal solo gli aquilani e la Virtus Civitanova hanno già ottenuto la garanzia di permanenza in questo Campionato che si è rivelato di altissimo livello tecnico ed agonistico, coinvolgendo piazze storiche della pallacanestro italiana: per le altre formazioni saranno due settimane di autentica sofferenza che determineranno la seconda retrocessa che farà compagnia alla Fortitudo Isernia oltre chi invece sarà destinata come terz’ultima agli spareggi per una ulteriore retrocessione con la terz’ultima della Conference Sud Sicilia-Campania-Calabria-Puglia-Basilicata.

Al momento il Nuovo Basket Aquilano guida la classifica, a pari punti con il Civitanova a quota 16, Mondragone, Stamura Ancona, Pescara e Roseto a 12, Grottaferrata a 10 e Isernia che chiude il gruppo a quota 6, già matematicamente retrocessa. Prossima gara con un altro derby domenica al PalaAngeli contro il Roseto 20.20.

Il Coach Federico d’Addio.” Quella di sabato sera a Pescara è stata una partita che ha coinvolto tutti emotivamente sin dal pregara negli spogliatoi, l'atmosfera era completamente diversa, gli occhi erano completamente diversi...sapevamo che la posta in palio era importante non solo per raggiungere il nostro obiettivo stagionale, ma soprattutto perché l'avremmo giocata il giorno di una ricorrenza importante per l'Aquila e tutti gli Aquilani...le facce dei ragazzi a fine partita probabilmente hanno parlato più di mille parole e questa per tutti noi resterà l'immagine più bella da portarci dietro alla fine di una stagione lunga, difficile, ma che come ho detto ai ragazzi probabilmente la più intensa ed entusiasmante vissuta fino a questo momento per me, da quando alleno!!”

Le parole del Presidente Roberto Nardecchia: “Tanta gioia, tanta emozione per una vittoria che lascia la nostra città in un Campionato veramente impegnativo, a livello tecnico e non di meno organizzativo, ma che abbiamo affrontato con tanta determinazione fin dall’inizio, pur nella consapevolezza che avremmo dovuto combattere ogni gara con il coltello tra i denti, vista la valenza dei roster avversari. Abbiamo sostenuto un match di assoluta importanza sia per noi che per il Pescara in una giornata particolare per la nostra città, e aver visto come i ragazzi tutti abbiamo interpretato questo momento ci ha riempito di vero orgoglio. Ringrazio gli appassionati che ci sono stati accanto a Pescara e quelli che ci hanno seguito a distanza, e nello stesso tempo la società pescarese e la Fip per la condivisione del toccante minuto di raccoglimento iniziale”.