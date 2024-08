L'Ordinanza Anti-Spreco d'Acqua e la Fantozziana Autobotte di Piazza Regina Margherita

Il Comune di L'Aquila ha recentemente emanato un’ordinanza che impone severe restrizioni sull'uso dell'acqua potabile per usi non domestici, in risposta a una grave emergenza idrica che sta colpendo la città e i comuni circostanti. Firmato dal sindaco Pierluigi Biondi, il provvedimento sarà in vigore per 180 giorni e prevede sanzioni da 25 a 500 euro per chi non rispetta le nuove regole. Tuttavia, la decisione ha sollevato diverse critiche riguardo alla gestione delle risorse idriche e alle implicazioni delle restrizioni imposte.

Dettagli dell'Ordinanza

A partire da oggi, l'acqua potabile non potrà più essere utilizzata per:

Innaffiare orti e giardini

Irrigare campi agricoli

Lavare veicoli privati

Pulire strade e aree private (esclusi i servizi pubblici di igiene urbana)

Riempire piscine, vasche e invasi privati

L'obiettivo dichiarato del provvedimento è quello di garantire che l'acqua rimanente sia destinata esclusivamente ai bisogni primari, come l'uso alimentare e igienico-sanitario. Il Comune sottolinea l'importanza di utilizzare l'acqua in modo razionale, data la riduzione delle risorse idriche disponibili.

Motivazioni dell'Ordinanza

Nel testo dell'ordinanza si legge: "L’andamento meteorologico degli ultimi mesi ha compromesso la capacità di ricarica degli acquiferi, con la conseguente riduzione della disponibilità delle risorse idriche". Le scarse precipitazioni e la diminuzione del flusso d'acqua dalle sorgenti hanno spinto la società Gran Sasso Acqua, responsabile della gestione del ciclo idrico in vari comuni, a sollecitare interventi urgenti da parte delle autorità locali.

L’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, ha aggiunto: "Essendo l’acqua una risorsa limitata, è fondamentale che sia utilizzata in modo razionale e consapevole". Il Comune ha anche invitato i cittadini a collaborare attivamente per fronteggiare la crisi idrica, suggerendo l'adozione di misure come l'individuazione e riparazione di eventuali perdite negli impianti idrici domestici, l'utilizzo di dispositivi per il risparmio idrico e sistemi di irrigazione temporizzati.

Critiche all'Ordinanza

Nonostante le buone intenzioni, l'ordinanza ha attirato critiche significative. L'avvocato Fausto Corti ha condiviso sui social media un video in cui si vede un'autobotte della nettezza urbana di ASM intenta a pulire la pavimentazione di Piazza Regina Margherita, sottolineando l'enorme spreco d'acqua necessario per l'impresa. Corti ha dichiarato: "Ieri il Sindaco Biondi ha vietato per i prossimi 6 mesi l’utilizzo dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale per scopi extradomestici (innaffiare orti, giardini, irrigare i campi, lavare i veicoli, pulizia delle strade e di aree private), perché l’acqua è 'un bene prezioso e limitato nel tempo'. Questa mattina un’intera autobotte sprecata nell’impresa impossibile di mantenere pulita l’ingestibile pavimentazione bianca di Piazza Regina Margherita."

Questa osservazione evidenzia la discrepanza tra le restrizioni imposte ai cittadini e l'uso inefficiente dell'acqua da parte delle istituzioni pubbliche. Mentre ai residenti viene chiesto di risparmiare acqua e di rinunciare a usi domestici considerati superflui, l'impiego di risorse idriche per scopi apparentemente meno prioritari suscita indignazione e interrogativi sulla coerenza delle misure adottate.

Materiali Inadatti e Costi Elevati

La critica di Corti mette in luce anche un problema strutturale più ampio: la scelta del materiale per la recente ripavimentazione dell'intero centro storico di L'Aquila. La pavimentazione bianca, scelta per il suo aspetto estetico, si sta rivelando inadatta a causa dei costi di gestione e pulizia elevatissimi. La superficie richiede un'enorme quantità di acqua per mantenere la sua apparenza pulita e ordinata, aggravando ulteriormente il problema della gestione delle risorse idriche in un momento di crisi.

Questa decisione progettuale evidenzia una mancanza di lungimiranza nella pianificazione urbanistica, dove l'estetica sembra aver prevalso sulla praticità e sulla sostenibilità a lungo termine. In una città dove l'acqua è una risorsa limitata, la scelta di materiali che richiedono una manutenzione intensiva appare quantomeno discutibile.

Considerazioni Finali

L'ordinanza del sindaco Biondi rappresenta una risposta immediata alla crisi idrica che sta colpendo L'Aquila, ma le critiche sollevate sollecitano una riflessione più approfondita sulla gestione delle risorse idriche e sull'efficacia delle misure imposte. La necessità di preservare l'acqua per gli usi primari è indiscutibile, ma l'applicazione delle restrizioni richiede coerenza e trasparenza per evitare sprechi e garantire un uso sostenibile della risorsa.

È essenziale che il Comune di L'Aquila affronti non solo le sfide immediate della crisi idrica ma anche i problemi strutturali che contribuiscono all'insostenibilità a lungo termine. Resta da vedere come il Comune risponderà alle critiche e quali azioni verranno intraprese per migliorare la gestione idrica nei prossimi mesi, sperando che la situazione attuale possa fungere da catalizzatore per un cambiamento positivo.