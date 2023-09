L'Ultimo Video di Kevin, Girato Poco Prima della Tragedia Ferroviaria a Brandizzo [VIDEO]

Un breve video girato da Kevin Laganà poco prima dell'incidente ferroviario a Brandizzo, nel Torinese, è emerso come parte delle indagini sulla tragedia che ha causato la morte di cinque operai. Nel filmato, realizzato con un telefono cellulare, si sente chiaramente Kevin dire: "Ragazzi, se vi dico 'treno', andate da quella parte, eh?". Questo video è stato consegnato alla procura di Ivrea dagli avvocati delle famiglie delle vittime e potrebbe fornire informazioni cruciali sulla dinamica dell'incidente.

Nel filmato della durata complessiva di 6 minuti e 48 secondi, si vedono gli operai al lavoro mentre rimuovono il pietrisco sotto i binari. La voce che invita gli operai a spostarsi "da quella parte" non è attribuita a uno degli operai, ma sembra provenire da una figura di autorità, forse un capo cantiere o un tecnico di Rfi, ora entrambi sotto inchiesta.

Dalla conversazione nel video emerge che gli operai erano consapevoli del passaggio previsto di convogli su quella linea. Qualcuno afferma: "Noi possiamo vedere il segnale, voi prendete le misure, io guardo il segnale e appena dico via... ", seguito da un fischio e l'invito a "uscire da quella parte perché i treni passano qua, dovrebbero passare gli ultimi treni".

Kevin chiede se il binario è già interrotto, e la risposta è affermativa. Successivamente, si chiede se possono mettere sopra lo spezzone e bonificarlo, ma la risposta è negativa. Il video si conclude con Kevin dicendo: "Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, metterò un tik tok fra un paio di giorni", in un clima apparentemente sereno tra gli operai.

Questo video rappresenta una parte importante delle indagini sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo, in cui cinque operai hanno perso la vita. L'obiettivo delle indagini è chiarire le circostanze esatte dell'incidente e determinare eventuali responsabilità. La voce di Kevin potrebbe essere fondamentale per comprendere come gli operai abbiano reagito alle istruzioni relative al passaggio dei treni poco prima dell'incidente.