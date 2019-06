L'estate 2019 al Città Sant’Angelo Village Outlet si accende con i grandi concerti!

Il Città Sant’Angelo Village Outlet accoglie l’estate 2019 con il #Livefestival3, la rassegna estiva di eventi e spettacoli che si terrà dal 13 luglio al 15 agosto e che prevede grandi concerti live con artisti nazionali e internazionali quali DEEJAY TIME con i DJs Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, GIUSY FERRERI e ALVARO SOLER ed eventi a tema, spettacoli live nel borgo e nella Food Court, prevedendo per le serate degli eventi l’apertura dei negozi sino alle ore 24.00.

Tanta musica, spettacoli, e shopping secondo la vocazione dell’outlet che si conferma sempre più un entertainment park, ovvero un luogo da vivere dove venire per stare insieme e trascorrere il proprio tempo tra divertimento, emozioni e shopping.

“La musica è una macchina per sopprimere il tempo”. E’ dalle parole di Claude Lévi-Strauss che il fil rouge dell’intero calendario degli appuntamenti dell’estate 2019 del Città Sant’Angelo Village trae ispirazione. La musica, infatti, impreziosisce ciascun evento. Talvolta ne è protagonista e talvolta caratterizza la cornice dell’evento medesimo, attraversando anche le epoche e quindi – in un certo senso – “sopprimendo il tempo” grazie al coinvolgimento di grandi artisti, giovani talenti e prestigiose realtà associative del territorio abruzzese.

L’estate ha inizio in occasione del week end di sabato 13 e domenica 14 luglio - Un’estate italiana che partirà dalle ore 10 con il raduno auto d’epoca e dalle 18,30 con l’evento vero e proprio, dedicato all’arte degli anni ’60, ’70 e ’80 del Novecento italiano. Un viaggio nel tempo, attraverso la musica, la moda, la danza e il teatro per rivivere le tendenze che fecero grande l’Italia di quell’epoca: realtà associative del territorio abruzzese, specializzate in collezionismo di veicoli d’epoca, popoleranno a bordo dei loro motori rombanti le vie e le piazze dell’Outlet. Tra queste ci saranno anche l’ASSOCIAZIONE ROMBI DEL PASSATO AUTO STORICHE, il VESPA CLUB PESCARA, il KAFERFAN CLUB PESCARA, MAGGIOLINO STORE e OLD MOTOR CLUB DI ABRUZZO che esporranno macchine, motociclette e vespe d’epoca dando vita ad un’ambientazione suggestiva dallo stile retrò.

In entrambe le serate d’evento la scuola d’estetica la Make-up Artist and Style Accademia SEM Pescara, assieme alla LOOK UP Hairdresser Academy saranno le protagoniste di un beauty point, presso il quale professionisti ed allievi intratterranno il pubblico in dimostrazioni di trucco e parrucco anni ’60, ’70 e ’80. Sabato 13 Luglio, presso la Piazza Rosa del Città Sant’Angelo Village, bambini e famiglie potranno divertirsi con antichi giochi abruzzesi e prendere parte a laboratori ludico-creativi, alla scoperta delle tradizioni locali.

Nella medesima serata d’evento, alle ore 21,00 presso la Piazza Azzurra del Città Sant’Angelo Village, gli allievi della UED Università Europea del Design di Pescara saranno i protagonisti – in qualità di designer e modelli - di una sfilata che narrerà l’evoluzione della moda in Italia dagli anni ’60 all’epoca contemporanea.

Domenica 14 luglio, dalle ore 18,30, la compagnia teatrale POST-IT inscenerà sketch ispirati all’arte della commedia all’italiana degli anni ’60, ’70 e ’80 rendendo omaggio ai grandi attori del passato. Inoltre, presso la food court, un dj-set a tema intratterrà il pubblico.

Nella medesima serata d’evento, alle ore 21,00, gli allievi e i professionisti della CONTEMPORARY MUSIC ACADEMY – insieme alla scuola di danza BINARIO 3D – saranno protagonisti di uno spettacolo di musica e danza ispirato alla musica e al canto dell’Italia di quegli anni.

IL 21 luglio dalle 21,00 – DEEJAY TIME SUMMER TOUR 2019 esibizione LIVE di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso per 3 ore di musica rigorosamente “anni ‘90”. I 4 leggendari DJs di RADIO DEEJAY trasformeranno il Città sant’Angelo Village in una discoteca all’aperto - ripercorrendo i brani storici degli anni’90 - per l’evento dance più esclusivo dell’estate!

Il 27 Luglio dalle 21,00 – GIUSY FERRERI LIVE 2019 – tra le tappe del tour italiano anche Città Sant’Angelo Village Outlet; l'artista siciliana, vincitrice di X Factor, proporrà i suoi più grandi successi, fino all'ultimo successo “Jambo”.

Il 6 Agosto dalle 21,00 – ALVARO SOLER chiude la rassegna dei “big concerts” del Città Sant’Angelo Village. Un artista internazionale che ha fatto delle sonorità latine il suo cavallo di battaglia. Non mancherà il suo nuovo singolo – “La libertad” - estratto dall’album Mar De Colores che incoraggia a ballare contro ogni paura, in perfetto clima estivo.

Giovedì 15 agosto, dalle ore 18:30, il Città Sant’Angelo Village Outlet proporrà un Ferragosto fresco e gustoso! Traendo ispirazione dalle gite domenicali e dalle vacanze estive dell’Italia Anni ’50, la Food Court dell’Outlet Città Sant’Angelo Village ospiterà il Cocomero Party: protagonista il tradizionalissimo, freschissimo e coloratissimo “lu c’trone”! Bellissime Pin up offriranno al pubblico dell’Outlet, nella cornice di un evento all’insegna della convivialità e del divertimento, una degustazione gratuita di prelibato cocomero! Ad intrattenere il pubblico dell’Outlet Città Sant’Angelo Village un dj-set che proporrà coinvolgenti hit musicali del momento.

Quest’anno anche la Food Court dell’Outlet, l’area completamente dedicata alla ristorazione, diventa la cornice ideale per concerti stivi con la rassegna #LiveFoodMusic:

Sabato 13 luglio, presso la food court del Città Sant’Angelo Village, si aprirà la programmazione del #LiveMusic con un live concert - a partire dalle ore 19,00 – della band I VILI MASCHI, che omaggerà il celebre cantautore italiano Rino Gaetano con un excursus musicale ispirato anche alla storia della musica italiana di quegli anni.

All’interno della programmazione del #LiveFoodMusic protagonisti saranno anche i WHITE DREAM PROJECT che, in data sabato 20 luglio dalle ore 19,00, si esibiranno su melodie blues jazz; sabato 3 agosto FRIDA NERI QUARTET, dalle ore 19,00, impreziosirà la food court dell’Outlet con sonorità ispirate alla musica popolare italiana, balcanica, greca e portoghese; sabato 10 agosto, dalle ore 19,00, i MANU’S FUNK si esibiranno su melodie funky jazz.

L’estate più bella di sempre è attesa al Città Sant’Angelo Village Outlet, non mancate!