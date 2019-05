La Lega Vince Ovunque in Abruzzo, il M5S Sprofonda ed il PD non Tiene Botta

La Lega vince ovunque, questo è il dato più importante e lo fa dopo una infornata di politici locali che da tempo indossavano altre casacche.

Quindi più che una vittoria dell'idea politica della Lega, in Abruzzo, si deve parlare di una attenta e precisa "campagna acquisti" che Salvini ha saputo attrarre e che, di contro, hanno portato una valanga di voti continuando la scia delle Elezioni Regionali ed il trend nazionale.

Ora Montesilvano è della Lega con il vicesindaco uscente in quota Ottavio De Martiniis che è ben oltre il 65% (una volta si sarebbe parlato di numeri "bulgari").

Proprio Montesilvano è lo specchio dell'attenta azione di attrazione del vice Presidente del Consiglio che ha saputo far salire sul carro della Legasi in un colpo tanti personaggi politici che avevano fatto parte di diversi schieramenti, anche provenienti dalla sinistra.

Al contrario, la sinistra rimasta si attesta ad un misero 18,3% con Vincenzo Fidanza e peggio va al grillino Raffaele Panichella arriva terzo con 14,54% dei voti.

E va al centrodestra anche l'altro grosso comune del Pescarese, Città Sant'Angelo, guidato fino alla vigilia da una giunta di centrosinistra: Matteo Perazzetti è diventato sindaco con un rassicurante 54%. Qui il candidato del Pd e degli altri partiti di sinistra Antonio Melchiorre si ferma al 29,7%, così come i grillini che con Stefano Seracini che non superano il 9%.

Al centrodestra vanno anche numerosi comuni storicamente di sinistra, uno per tutti Caramanico (dov'era candidato Mario Mazzocca, ex sottosegretario alla giunta regionale di centrosinistra guidiata da Luciano D'Alfonso).

A Pescara le cose non vanno così bene, ma Carlo Masci scommettiamo che avrebbe firmato sulla possibilità di essere eletto al primo turno (anche grazie ad una frammentazione indecente del centrosinistra).

In questo momento dello spoglio delle schede (105 sezioni su 170) si trova al 51,13% con un largo margine su tutti gli avversari. Se dovesse continuare così non ci sarebbe neanche bisogno del ballottaggio (a Masci basta il 50% più un voto per essere eletto al primo turno). Il centrosinistra che candida Marinella Sclocco, ex assessore regionale, è al 23%, così come c'è il tracollo dei 5stelle che con Erika Alessandrini è, per ora, poco sopra il 13%. Carlo Costantini, che alla vigilia vantava speranze di ballottaggio, è poco sopra il 6% alla guida di una lista civica. Briciole per le altre liste, centriste o di sinistra, che non vanno oltre il 2,5%.

Ecco tutti i sindaci eletti in provincia di Pescara nei Comuni con meno di 15 mila abitanti.

Abbateggio: Gabriele Luciano Di Pierdomenico (Uniti per Abbateggio). Bolognano: Guido Di Bartolomeo (Insieme per un impegno comune). Cappelle sul Tavo: Lorenzo Ferri (Cappelle nel cuore). Caramanico: Luigi De Acetis (Cambiamo Caramanico). Castiglione a Casauria: Biagio Piero Petrilli (Crescere insieme). Catignano: Enrico Valentini (Memoria e futuro). Città S.Angelo: Matteo Perazzetti (Siamo Città Sant'Angelo). Corvara: Guido Di Persio Marganella (Uniti per Corvara). Civitacquana: Arnaldo Palumbo (Progetto comune). Farindola: Ilario Lacchetta (Insieme per Farindola). Lettomanoppello: Simone Romano D'Alfonso (Lettomanoppello in comune). Montebello di Bertona: Gianfranco Macrini (Al servizio del cittadino). Moscufo: Claudio De Collibus(Insieme per Moscufo). Rosciano: Simone Palozzo (Rosciano unita). Salle: Davide Morante(Insieme possiamo). Vicoli: Catia Campobasso (Uniti per cambiare).

Ecco i sindaci eletti nei Comuni in provincia dell'Aquila con meno di 15mila abitanti.

Capistrello: Francesco Ciciotti (Partecipazione e sviluppo). Introdacqua: Cristian Colasante(Solidarietà e progresso). Pacentro: Guido Angelilli (Rinnovamento). Rocca di Mezzo: Mauro Di Ciccio (Uniti per domani). San Pio delle Camere: Pio Feneziani (Continuità e forza). Santo Stefano di Sessanio: Fabio Santavicca (Obiettivo Comune). Trasacco: Cesidio Lobene (Per crescere insieme).