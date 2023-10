La Lupa Responsabile di Aggressioni a San Salvo Trova Rifugio in un'Area Faunistica con i Suoi Simil

La lupa che è stata identificata come la causa delle aggressioni a persone sulla spiaggia di Vasto e San Salvo, grazie agli esiti delle indagini genetiche recentemente consegnati dall'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha trovato una sistemazione sicura dopo la sua cattura il 23 settembre scorso. L'intervento di cattura è stato eseguito dallo staff di veterinari e biologi del Parco Nazionale della Maiella, in collaborazione con la Regione Abruzzo.

La lupa è ora ospitata nell'area faunistica di Pretoro, nella provincia di Chieti. Questa area, autorizzata dalle autorità competenti e attiva da circa vent'anni, è stata in grado di accogliere vari individui di lupo che non potevano essere rilasciati in natura. In tempi più recenti, ha ospitato anche altri lupi che avevano subito gravi incidenti e necessitavano di percorsi di recupero e riabilitazione.

Dopo il suo risveglio dall'anestesia e un approfondito esame clinico, insieme a diagnosi e trattamenti appropriati, la lupa è stata considerata in buone condizioni fisiche. Inoltre, sta guarendo dalla dermatite parassitaria che l'aveva afflitta durante la tarda primavera. La lupa si è rapidamente ambientata all'interno dell'area faunistica, dimostrando comportamenti di esplorazione e interazione tipici, e ha ripreso a nutrirsi poco dopo il suo rilascio.

Nelle prime fasi del suo soggiorno, ha stabilito rapporti pacifici con gli altri lupi presenti nell'area faunistica. Di conseguenza, gli esperti del Parco Nazionale della Maiella hanno valutato la possibilità di collocarla in un recinto ampio, di circa un ettaro, dotato di aree boschive che fungono da rifugi idonei. In questo recinto, condividerà lo spazio con altri lupi che, come lei, non possono essere rilasciati in natura a causa di traumi subiti in incidenti stradali.

Gli operatori del Parco continueranno a monitorare attentamente il comportamento della lupa e la sua fase di adattamento all'area faunistica. Finora, questo processo si è dimostrato del tutto naturale e rispettoso del benessere dell'animale, durante i primi dieci giorni di permanenza.