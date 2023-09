La Nuova Pescara: Scontro tra Municipi, Assessori e Consiglieri sullo Statuto

Una complessa contesa si è scatenata in seguito all'approvazione della bozza dello statuto per La Nuova Pescara, la città che sorgerebbe dalla fusione di tre comuni. L'assemblea costitutiva è riuscita a far passare la bozza, ma i Comuni coinvolti si trovano ora in un acceso scontro riguardo ai dettagli dell'accordo.

Ieri pomeriggio, Montesilvano e Spoltore hanno votato a favore della bozza dello statuto, ma Pescara ha espresso la sua contrarietà alla formulazione attuale del documento, generando una divisione profonda tra i Comuni coinvolti. Questo scontro ha sollevato interrogativi sulla direzione futura della nuova città.

La bozza approvata stabilisce che la nuova città verrà chiamata La Nuova Pescara, ma anche il numero e la composizione dei municipi sono stati oggetto di dibattito. Spoltore avrà 12 consiglieri municipali, mentre gli altri tre municipi di Montesilvano, Pescara Nord e Pescara Sud ne avranno 16 ciascuno. Gli assessori municipali, in ogni municipio, non potranno superare il numero di 4, di cui 2 potrebbero provenire da esterni.

Il tentativo di Pescara di dare il proprio nome alla nuova città e di eliminare le giunte municipali è stato respinto. Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, non ha però rinunciato alla sua visione e ha dichiarato: "Sicuramente ci sarà lo spazio per ragionare nel tempo che rimane prima dell’entrata in vigore della nuova città, e su questo penso che si troveranno le intese necessarie."

Dall'altra parte, il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha espresso preoccupazione riguardo al processo di fusione, citando l'opposizione dei cittadini e sottolineando l'importanza del decentramento e di un ruolo strategico per Montesilvano nel settore turistico.

La disputa continua a evidenziare le divergenze di visione tra i Comuni coinvolti nella fusione e pone in risalto la complessità e le sfide di un processo di questa portata. Si attendono ulteriori discussioni e negoziati per definire gli aspetti cruciali del futuro statuto e dell'amministrazione della nuova città.