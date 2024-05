La Polizia Carica Ferocemente i Manifestanti Contro gli Stati Generali della Natalità

Le tensioni esplodono nuovamente a Roma mentre i manifestanti si dirigono verso gli Stati Generali della Natalità. Dopo la contestazione di ieri contro la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, oggi i giovani scendono in strada, esprimendo il loro dissenso contro l'evento. Il corteo, guidato da uno striscione viola che critica gli Stati Generali e richiede un cambiamento nell'educazione, ha causato scontri con le forze dell'ordine.

Durante la manifestazione, è stato bruciato il programma "educare alle relazioni" del ministro Valditara, mentre i manifestanti gridavano per la libertà delle donne. L'iniziativa, organizzata da diversi gruppi giovanili tra cui Aracne, Zaum e il Coordinamento Collettivi Sapienza, ha visto un confronto diretto con la polizia in via Leone IV, dove i manifestanti sono stati bloccati mentre tentavano di raggiungere via della Conciliazione, dove si svolgeva la convention sulla natalità.

Nello scontro, tre persone sono rimaste ferite: una ragazza è stata trasportata in ospedale per un trauma cranico, mentre due agenti sono stati ricoverati per contusioni. Attualmente, il corteo è fermo su via Leone IV nel quartiere Prati, ma la determinazione dei manifestanti di far sentire la propria voce sugli Stati Generali della Natalità rimane evidente, con la speranza di poter raggiungere l'Auditorium della Conciliazione e far valere le proprie opinioni.