La Popò del Cane Ti Costa il Doppio... se Non la Raccogli!

A Vasto, la tolleranza zero per le deiezioni canine è diventata una realtà con l'aumento delle sanzioni, ora raddoppiate: la commissione Affari generali e Istituzionali del Consiglio comunale, presieduta da Lucia Perilli, ha approvato, con i voti della maggioranza, le modifiche al regolamento della Polizia urbana. In particolare, sono state riviste le tariffe delle sanzioni per l'abbandono di deiezioni canine.

I proprietari o possessori di animali ora sono obbligati a evitare che i loro animali sporchino marciapiedi e spazi pubblici. La violazione di questa norma comporta una sanzione amministrativa che varia da 50 a 300 euro, mentre precedentemente il massimo importo era fissato a 150 euro.

Il sindaco Francesco Menna ha sottolineato che l'aumento delle multe ha l'obiettivo di promuovere un maggiore senso civico tra i proprietari di cani, incoraggiandoli a seguire comportamenti idonei per mantenere la città pulita. Il rispetto delle regole della convivenza è fondamentale, soprattutto considerando le numerose segnalazioni relative a comportamenti scorretti che continuano a giungere all'amministrazione comunale. Il nuovo regolamento di Polizia urbana sarà presto sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.