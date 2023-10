La Purga Meloni / Salvini Distrugge gli Ascolti Rai (ed anche la Raccolta Pubblicitaria)

La stagione televisiva autunnale sta già delineando chi sono i programmi promossi, quelli rimandati e chi ha ottenuto risultati deludenti. Anche se c'è ancora molto tempo per cercare di migliorare gli ascolti o consolidarli (salvo chiusure anticipate, naturalmente), alcune tendenze sono già chiare.

Maria De Filippi, un volto intramontabile di Mediaset, insieme al programma "Tale e Quale" condotto da Carlo Conti, e le nuove stagioni delle fiction Rai stanno ottenendo buoni risultati. In particolare, "Imma Tataranni" sta superando persino "Blanca". Il personaggio eccentrico del sostituto procuratore sta ottenendo risultati migliori rispetto alla scorsa stagione, con un aumento di 400.000 spettatori, portando la media da 4.424.000 spettatori (25,2% di share) a 4.624.000 (27,1% di share). Dall'altra parte, la seconda stagione di "Blanca" ha iniziato con una media di 4.041.000 spettatori, pari al 23,2% di share.

Alcuni programmi, tuttavia, hanno subito una flessione negli ascolti. Amadeus, con il suo "Arena," non ha brillato come nelle stagioni precedenti. La sconfitta nella prima puntata contro "Tù sì que vales" ha segnato il suo percorso, ottenendo 4.191.000 spettatori e uno share del 31% (rispetto ai 3.864.000 spettatori e al 28,2% dell'anno scorso).

Tra i programmi bocciati, "Il Mercante in fiera" di Pino Insegno sembra soffrire particolarmente, con uno share che raramente supera il 2%. Al contrario, alcuni programmi su La7 hanno iniziato in crescita rispetto alla stagione precedente, come "diMartedì" con Giovanni Floris, "Otto e Mezzo" con Lilli Gruber, e "Propaganda Live" con Diego Bianchi.

Tuttavia, c'è stato un netto calo per "X Factor" su Sky rispetto all'anno precedente, registrando 527.000 spettatori cumulati, compresi gli spettatori +1 e on-demand, contro i 790.000 dell'anno precedente.

Paola Ferrari è stata elogiata per il ritorno di "Novescento Minuto," che ha portato un aumento di 68.000 spettatori e 107.000 spettatori nei "Tempi Supplementari." Inoltre, il programma "DS" condotto da Simona Rolandi ha registrato una crescita rispetto all'anno scorso. D'altra parte, "Agorà" e "Stasera Italia" su Rai3 hanno registrato una diminuzione degli ascolti.

Monica Giandotti, Caterina Balivo e Serena Bortone, nonostante un inizio complicato con i loro nuovi programmi, stanno riprendendo slancio con gli ascolti. "Liorni," nella fascia del preserale, insieme a "Venier" e "Fialdini," è un punto fermo per gli ascolti. Il programma "Pomeriggio Cinque" di Myrta Merlino è costantemente superato da "Vita in Diretta" di Alberto Matano, mentre al sabato subisce la concorrenza di Silvia Toffanin con "Verissimo."

In conclusione, le valutazioni autunnali dei programmi televisivi stanno delineando chi sta ottenendo successo e chi sta deludendo il pubblico. La competizione è feroce, ma i telespettatori avranno ancora molte opportunità di scoprire cosa offre questa stagione televisiva.