La corsa dei 14 candidati per rivoluzionare la Sanità aquilana in meno di un mese

Entro fine luglio, Marco Marsilio sceglierà tra quattordici aspiranti un nuovo direttore generale per rilanciare una Asl afflitta da deficit e bilancio bocciato.

Quattordici professionisti ambiscono alla guida della Asl Avezzano‑Sulmona‑L’Aquila, selezionati attraverso un bando regionale chiuso il 20 giugno scorso. I colloqui, organizzati dalla commissione capeggiata da Camillo Odio, si svolgeranno il 29 luglio a Pescara. Il vincitore, scelto dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sarà ufficializzato entro fine mese tramite decreto presidenziale, in quanto il mandato del reggente facente funzione, Stefano Di Rocco, scadrà il 31 luglio.

Tra i candidati compaiono figure di spicco nel panorama sanitario e amministrativo regionale: l’ex direttore generale Ferdinando Romano, attuale commissario del Policlinico Tor Vergata, il dirigente regionale Paolo Costanzi e l’ex manager della Asl Roma 1 Angelo Tanese, indicati come i tre profili meglio posizionati. La rosa completa include: Riccardo Baci, Angelo Barbato, Ferdinando Croce, Pietro D’Errico, Maria Bernadette Di Sciascio, Salvatore Flaminio, Vincenzo Giugno, Joseph Polimeni, Fabio Sebastiano, Flavio Sensi e Francesco Trotta.

La selezione arriva in un momento di crisi economica per l’azienda sanitaria: il bilancio 2024 non ha ottenuto l’approvazione dal Collegio sindacale, che ha rilevato gravi anomalie contabili nella rappresentazione patrimoniale e nel fondo rischi, evidenziando una perdita sottostimata di circa 6,9 milioni di euro. A ciò si aggiunge un debito complessivo che supera i 100 milioni di euro, secondo fonti ministeriali.

Di fronte a questa emergenza, la Giunta regionale ha incaricato un esperto esterno per esprimere un “parere pro veritate” sul bilancio, dopo aver sospeso l’approvazione dello stesso. Il nuovo direttore generale dovrà ereditare un quadro finanziario complicato, con l’obiettivo di ristabilire la trasparenza contabile, ristrutturare la gestione economica e garantire la continuità dei servizi essenziali.

In attesa di definire il volto del prossimo amministratore, la Asl resta nelle mani di Stefano Di Rocco, che proseguirà fino al termine del suo incarico provvisorio il 31 luglio, garantendo la governabilità ma in una condizione di fragilità gestionale.