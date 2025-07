Weekend da calo termico: aria fresca atlantica scaccia il caldo con piogge e temporali

Una saccatura atlantica farà arrivare aria fresca e venti tesi, scatenando temporali e un calo termico significativo in tutte le regioni italiane.

Un impulso di aria fresca nord-atlantica attraverserà l’Italia questo fine settimana, generando un deciso calo termico, venti sostenuti e temporali sparsi. La saccatura in transito dalla Francia al Mediterraneo determinerà un contrasto marcato con l’aria calda presente, innescando forti piogge e raffiche da Maestrale.

Sabato al Nord si attende qualche pioggia residua al mattino sul Nord‑Est, con temporali intensi in arrivo nel pomeriggio tra Lombardia, Triveneto ed Emilia‑Romagna, ma con miglioramenti in serata. Al Centro, specie tra Lazio e Abruzzo, rovesci mattutini cederanno a fenomeni più organizzati fino alla costa adriatica, in serata. Nel Sud, tempo variabile con rovesci isolati tra Campania, Molise e Puglia, temperature in calo ovunque, venti forti e mari mossi.

Domenica il Nord inizierà soleggiato, ma nel pomeriggio i temporali pomeridiani torneranno sulle Alpi e si estenderanno alla pianura nella notte. Il Centro sarà generalmente stabile, con qualche addensamento sui rilievi e rovesci serali in Toscana e Marche. Nel Sud, prevalenza di sole, con qualche pioggia in serata sui rilievi interni. Temperature in lieve crescita al Nord, stabili nel Centro e in picchiata al Sud; venti tesi e mari mossi rimarranno una costante.

Secondo i modelli, la presenza della Depressione d’Islanda favorisce il passaggio di correnti fresche atlantiche, interrompendo temporaneamente l’anticiclone africano e riportando clima più dinamico e meno opprimente.

In sintesi, il weekend segnerà una pausa significativa dal grande caldo, con temporali diffusi, temperature più fresche e condizioni instabili da Nord a Sud. Resta alto il rischio di fenomeni intensi sulle regioni centro-settentrionali, mentre il Sud godrà di una tregua termica. Prossimi aggiornamenti nei bollettini locali per monitorare le variazioni.