Laboratori INFN e autostrade, arrivati avvisi di garanzia della Procura di Teramo

Riteniamo che il lavoro della Procura, dei NOE e dei CTU possa finalmente aprire uno squarcio su una condizione estremamente grave che riguarda 700.000 persone, una grande infrastruttura come l'A24 e uno dei laboratori di fisica più grandi e importanti al mondo.

Forse in questi due anni, dall'incidente con il diclorometano di agosto 2016, i ricercatori avrebbero potuto tenere un atteggiamento meno arrogante nei confronti dei cittadini, soprattutto visto quello che è emerso con gli accessi agli atti, dallo stoccaggio irregolare di ben 2.292 tonnellate di sostanze chimiche pericolose - 1.292 tonnellate di trimetilbenzene in Borexino e 1.000 tonnellate di acqua ragia in LVD - posizionate praticamente nel punto di captazione delle acque potabili bevute da centinaia di migliaia di persone.

La quasi completa inadempienza rispetto alle norme della Direttiva SEVESO, essendo i laboratori un Impianto a Rischio di Incidente rilevante, completa il quadro, con il Piano di Emergenza Esterno per i cittadini scaduto nel 2011 e addirittura il rapporto di Sicurezza mai approvato definitivamente.

La sicurezza deve far parte integrante di qualsiasi progetto; solo così è vera eccellenza. Noi siamo per la ricerca scientifica, assolutamente, ma tutti i ricercatori sanno - o, meglio, dovrebbero sapere - che esistono dei limiti.

Ringraziamo i tantissimi cittadini che sono impegnati assieme a noi in questa battaglia per l'acqua pulita e per la trasparenza e anche quei mezzi di informazione che in questi mesi hanno seguito la vicenda studiando le carte e ricevendo, a volte, per pura ignoranza circa la situazione concreta, insulti e contumelie.