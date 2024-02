Ladri nelle Case: Intensificati i Controlli nelle Zone Sensibili

Aumentano i controlli e si intensificano le misure di prevenzione nelle zone di Ortona, Fossacesia e Miglianico in seguito ai recenti furti in abitazione segnalati nei giorni scorsi. L'ultimo episodio, avvenuto lunedì a Miglianico nella casa della madre del sindaco, ha sollevato preoccupazioni nella comunità locale. I ladri sono riusciti ad allontanarsi dopo aver smurato la cassaforte, contenente sia denaro che gioielli, nonostante la presenza della donna in casa. La rapida reazione della vittima nel dare l'allarme non ha impedito ai ladri di fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri.

In risposta a questi fatti, i militari della Compagnia di Ortona hanno intensificato i controlli di prevenzione, concentrando la vigilanza soprattutto nelle vie e contrade più sensibili al fenomeno dei furti. La collaborazione dei residenti è stata preziosa, con segnalazioni di veicoli e persone sospette notate durante le ore a rischio. La comunità ha anche chiesto consigli su come proteggere le proprie abitazioni e su come comportarsi in caso di situazioni anomale.

In una nota rilasciata dall'Arma, si è raccomandato ai residenti di collaborare tra loro per controllare reciprocamente le abitazioni e di segnalare qualsiasi attività sospetta al numero di emergenza 112. Questi sforzi congiunti mirano a garantire la sicurezza della comunità e a contrastare l'escalation dei furti nelle case.