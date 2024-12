Ladri rubano un’auto e si schiantano: fuga rocambolesca a Benevento

Una tentata rapina si è conclusa in maniera inaspettata per un gruppo di ladri, che, dopo aver rubato un’auto a Castel di Sangro, si sono schiantati a Castelvenere, nel Beneventano. L’episodio, avvenuto lo scorso 17 novembre, ha avuto come protagonisti alcuni malviventi, probabilmente di origine campana, che avevano svaligiato un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. Tra il bottino figuravano oro, denaro contante e una Audi A3, sottratta dal parcheggio della casa situata nei pressi dell’ospedale altosangrino.

Il furto e la fuga

Dopo aver caricato il bottino, i ladri si sono diretti verso Castelvenere, dove hanno tentato un nuovo colpo, questa volta ai danni dell’abitazione del sindaco del paese. Tuttavia, l’irruzione è fallita, probabilmente a causa dell’intervento di residenti o forze dell’ordine, costringendo i ladri a una fuga precipitosa. Durante la corsa, hanno perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato in modo spettacolare lungo una strada della zona.

La fuga a piedi

Dopo l’incidente, i malviventi hanno abbandonato l’auto e si sono dileguati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri, che hanno recuperato il mezzo rubato e avviato i rilievi necessari per individuare eventuali tracce utili all’identificazione dei responsabili. L’Audi A3 è ora al centro di un’indagine approfondita, con l’obiettivo di risalire agli autori dei due tentativi di furto.

Indagini in corso

L’episodio mette in evidenza l’audacia e l’organizzazione dei ladri, che sembrano operare con una certa disinvoltura tra regioni diverse. Le forze dell’ordine confidano nell’analisi dell’auto e di altri indizi lasciati sulla scena per stringere il cerchio attorno ai fuggitivi. L’intera vicenda ha destato preoccupazione tra i cittadini, specialmente nelle aree prese di mira dai malviventi.

Questo ennesimo caso di furto con fuga rischiosa sottolinea l’urgenza di intensificare i controlli e rafforzare la sicurezza nelle aree residenziali più vulnerabili, anche attraverso l’uso di telecamere e tecnologie avanzate per il monitoraggio del territorio.