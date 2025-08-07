Ladro inseguito e arrestato dopo furto in stabilimento balneare

Un 28enne accusato di aver sottratto un borsello con documenti e contanti, fermato dalla polizia grazie alle telecamere di sorveglianza e denuncia immediata.

Lo scorso 4 agosto, verso le ore 23, all’interno di uno stabilimento balneare situato nel cuore di Pescara, un dipendente è rimasto vittima di un furto. Il malvivente ha sottratto un borsello contenente documenti personali e circa 250 euro in contanti. Immediato è stato l’allarme lanciato al numero di emergenza, con la pronta risposta delle volanti della polizia locale.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno avviato gli accertamenti preliminari, visionando con attenzione i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interno, da cui è stata ricavata la descrizione dettagliata del sospetto. La nota è stata immediatamente diffusa alle altre pattuglie presenti sul territorio cittadino.

Dopo circa un’ora dall’intervento iniziale, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare e bloccare il sospettato nei pressi di Corso Umberto. Il soggetto, un uomo di 28 anni, è stato sottoposto a controllo e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso della somma di denaro sottratta, che è stata prontamente sequestrata.

Il giovane è stato quindi accompagnato in questura e denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato. Al momento, sono in corso ulteriori indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.