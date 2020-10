Lancette indietro di un'ora tra sabato e domenica torna l'ora solare

La notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, precisamente alle ore 3:00, si dovranno spostare le lancette indietro di un'ora, tornando così alle ore 2:00. Farà buio prima la sera e si avrà più luce la mattina, almeno nella prima fase.

L'ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 28 marzo 2021

Cosa ancora non certa, perchè, questo potrebbe essere l'ultimo passaggio da ora legale ad ora solare e viceversa. Da tempo, infatti, si discute a livello europeo di una possibile abolizione del cambio d'ora.

Per il momento l'Italia ha detto di no all'abolizione del cambio e ha depositato una richiesta formale per mantenere il sistema tuttora in vigore, cioè sei mesi l’anno di ora legale e sei mesi l’anno di ora solare, soprattutto per i vantaggi legati al risparmio di energia elettrica. Ma ancora non è detta l'ultima parola.