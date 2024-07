Lancia un Cane in Aria, Denunciato

Momenti di panico in un B&B di Giulianova, dove un cliente in stato di ubriachezza ha lanciato in aria il cane del proprietario, causandogli la rottura dei denti. L'uomo, un 27enne già noto alle forze dell'ordine, è stato poi arrestato dai carabinieri del Nor per aver insultato e minacciato gli ufficiali intervenuti.

L'incidente ha scatenato un'azione immediata da parte dei carabinieri, che hanno portato il disturbatore in caserma per calmarlo e procedere con le accuse di maltrattamento di animali e oltraggio a pubblico ufficiale. Oltre alla denuncia, il 27enne dovrà affrontare una multa per ubriachezza molesta e la possibile espulsione dal comune di Giulianova.