Lanciano, Arrestato l'ex vigile del fuoco: Accusato di aver ucciso la moglie simulando il suicidio

Aldo Rodolfo Di Nunzio, un 71enne frentano e ex vigile del fuoco in pensione, è stato arrestato questa sera dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario aggravato nei confronti della moglie Annamaria D’Eliseo, 60 anni, collaboratrice scolastica. La donna era stata trovata senza vita nel garage-cantina della loro abitazione all'Iconicella il 15 luglio 2022, in un'apparente situazione di suicidio.

Le indagini, condotte dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lanciano, hanno portato alla luce prove che suggeriscono un omicidio premeditato. Gli inquirenti hanno accertato che la vittima è stata strangolata con un cavo elettrico, smentendo la prima ipotesi di suicidio.

Il provvedimento cautelare di arresto è stato emesso dal tribunale di Lanciano su richiesta della procura. Aldo Rodolfo Di Nunzio sarà ora portato in carcere per rispondere delle gravi accuse a suo carico. La comunità locale è sconvolta dalla notizia e attende sviluppi ulteriori nel corso delle indagini.